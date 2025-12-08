Detienen a dos mujeres en Guarenas por estafar con documentos falsos de la PNB: así operaban

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Brigada Motorizada del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Plaza (IAPMP) detuvieron a dos mujeres en Farmatodo La Vaquera en Guarenas, municipio Plaza del estado Miranda por intentar estafar a ciudadanos utilizando documentos falsificados del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

Modus Operandi

El modus operandi de las implicadas se basaba en la falsificación de documentos oficiales para engañar a las víctimas.

El suceso ocurrió la mañana del 5 de diciembre en las cercanías de Farmatodo La Vaquera.

Las mujeres enviaban a las víctimas a través de WhatsApp supuestos oficios de “ascenso” dentro del CPNB.

Una de las víctimas solicitó apoyo policial al confrontar a una de las implicadas. Poco después, otro ciudadano denunció haber sido engañado con el mismo método.

Las sospechosas se desplazaban en una motocicleta marca Keeway Owen 150.

Proceso Legal

Tras la detención, las autoridades confirmaron la irregularidad de los documentos.

Las mujeres fueron trasladadas al Centro de Coordinación Policial. Se confirmó que los documentos eran falsos, ya que carecían de sello, firma y autenticidad.

El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 28° del Ministerio Público, que ordenó la presentación de las detenidas.

