Imputan a falsa abogada que solicitaba dinero para "arreglar" casos: así era su modo de estafa

El Ministerio Público (MP) informó sobre la detención e imputación de una mujer que se hacía pasar por abogada para extorsionar.

A través de la cuenta de Instagram, el Fiscal General Tarek William Saab, anunció que la detenida fue identificada como Analy González, quien solicitaba grandes sumas de dinero, alegando tener influencias directas con funcionarios judiciales y policiales.

¿Qué se sabe sobre la detención?

La ciudadana, que ahora se encuentra privada de libertad, es señalada por el delito de alardeamiento de valimiento o relaciones de influencias, una práctica que buscaba obtener beneficios económicos de manera ilícita y que comprometía la transparencia de los procesos legales.

Tarek William Saab, indicó que la imputación se lleva a cabo por incurrir en irregularidades graves dentro de diversas investigaciones, donde la detenida actuaba como una supuesta intermediaria, engañando a terceros y solicitando recursos bajo la falsa promesa de manipular o incidir en los procedimientos judiciales.

Modus operandi de la detenida

Según las investigaciones preliminares, la falsa abogada exigía altas sumas de dinero a personas involucradas en distintas causas.

Su estrategia consistía en usar los nombres de varios funcionarios judiciales y policiales para aparentar que tenía la capacidad de intervenir, torcer o cometer irregularidades en las investigaciones en curso.

Estas acciones afectaron la correcta tramitación de varios expedientes.

Acciones del Ministerio Público

El Fiscal General, Tarek William Saab, mencionó que la ciudadana fue formalmente aprehendida y se encuentra a disposición de los fiscales competentes para continuar con el proceso penal.

El Ministerio Público reafirmó que continuarán con las pesquisas para esclarecer la magnitud de esta red y determinar si existen otros implicados en estas estafas y el uso indebido de influencias.

