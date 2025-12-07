Ropa de invierno gratis en Chicago: encuentre los puntos de donación activos este domingo

Suscríbete a nuestros canales

Ante las altas temperaturas que trae consigo el invierno en Estados Unidos (EEUU), las organizaciones sin fines de lucro se activan para ofrecer ropa de invierno a las personas que se encuentran en situación de necesidad, conoce los detalles sobre las donaciones que se llevarán a cabo el día de hoy.

En esta oportunidad se trata de la organización I am a gentleman (IAAG), con su iniciativa “Wheels of Love”.

Este 7 de diciembre estarán distribuyendo unos 250 abrigos nuevos, con gorros y bufandas a los residentes de Chicago que lo necesiten.

La ropa para invierno será entregada desde los autos que dispuso la organización para distribuirlos, según los organizadores.

La distribución está diseñada para ayudar directamente a familias y personas con necesidad de abrigo.

¿Dónde puede acudir para recibir ropa de invierno de IAAG?

Tenga presente que el día de hoy, las donaciones se realizarán desde cuatro puntos de distribución para facilitar el acceso a las familias.

De 12:00 pm a 13:30 pm en South Side (Área de 63rd y Cottage Grove)

De 13:30 a 14:30 pm en West Side (Área de 51st y Lake Park)

De 14:30 pm a 15:30 pm en West Side (Área de Madison y Sacramento)

De 15:30 pm a 16:00 pm en Lower Wacker Drive (Cerca del área del centro)

Se recomienda a las personas interesadas en recibir una donación que se dirijan al punto de distribución más cercano a la hora indicada. La distribución se realizará hasta agotar existencias.

Generalmente, para este tipo de donaciones no se pide identificación, prueba de ingresos, ni ninguna forma de registro formal para recibir el beneficio.

Sobre I am a Gentlemen y su campana de recolección de ropa de invierno

I Am A Gentleman, Inc. es una organización sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos (específicamente en Chicago, Illinois) dedicada a la mentoría, el enriquecimiento y el empoderamiento de hombres jóvenes para que desarrollen carreras exitosas, estilos de vida saludables, habilidades comercializables y relaciones equilibradas.

Su misión se centra en desarrollar jóvenes de carácter y hombres adultos bien redondeados, a menudo resumida con el lema: "desarrollando hombres jóvenes de carácter, una corbata rosa a la vez" (refiriéndose a la corbata como un símbolo de distinción y profesionalismo).

Actualmente tienen activa una campaña llamada: 2025 WINTER COAT DRIVE.

“A través de nuestra sentida iniciativa, iAAG Cares, estamos comprometidos a proporcionar 250 abrigos y prendas exteriores a personas que lo necesiten este invierno”, indican.

Señalan que cada 50 dólares donados proporciona un abrigo de invierno nuevo, un sombrero, una bufanda y un par de guantes.

“Por favor, utiliza este enlace seguro para unirte a nosotros y aportar consuelo y dignidad a quienes más lo necesitan—un abrigo a la vez”.

En su web el contador de donaciones solo ha llegado 4.500, es decir, ha alcanzado solo el 32% de la meta, la cual es de unos $12.500.

Si está interesado en realizar un aporte, puede llamarlos al (312) 471-5590 o visitarlos en el siguiente enlace: 2025 WINTER COAT DRIVE.

Puedes donar a tu nombre o en “honor” o memoria de alguien más, se puede donar desde $50 y hasta $300, lo que equivale para seis entregas de ropa invernal.

