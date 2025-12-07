NC Health Choice en Medicaid: descubre si eres elegible al plan de salud para familias

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Carolina del Norte ha dado un gran paso adelante en la reforma de su sistema de atención médica infantil, implementando medidas que fortalecen la cobertura y amplían los servicios disponibles para las familias de bajos y medianos ingresos.

Las autoridades han lanzado un plan especializado para atender a la población más vulnerable y, previamente, integraron un programa clave en Medicaid, facilitando el acceso a la atención esencial.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) ha puesto en marcha el Plan Especializado para Niños y Familias (CFSP), que entrará en vigor el 1 de diciembre de 2025.

Este plan beneficiará directamente a alrededor de 32.000 niños y jóvenes que están conectados al sistema de bienestar infantil del estado.

De acuerdo con los comunicados oficiales del NCDHHS, este nuevo modelo unifica la atención en una sola entidad.

El CFSP combina servicios médicos, de salud mental y de apoyo a largo plazo, asegurando una atención continua y coordinada sin importar el condado en el que se viva.

El secretario del NCDHHS, Dev Sangvai, subrayó que este enfoque establece un sistema unificado de rendición de cuentas, mejorando el bienestar de los menores que enfrentan desafíos complejos.

La entidad colabora con Blue Cross and Blue Shield of North Carolina (a través de Healthy Blue Care Together) para llevar a cabo este programa especializado.

La consolidación de NC Health Choice en Medicaid

Una de las transformaciones más significativas tuvo lugar anteriormente, cuando el estado trasladó a decenas de miles de niños del programa NC Health Choice (el programa estatal CHIP) a la cobertura completa de NC Medicaid.

El 1 de abril de 2023, esta medida integró a cerca de 55.000 niños. Con esta fusión, se eliminaron automáticamente las tarifas de inscripción y los copagos que las familias solían pagar en NC Health Choice, lo que representa un alivio económico directo.

Además de los beneficios financieros, la transición amplió el acceso a los servicios. Ahora, los niños pueden beneficiarse de la prestación de Detección, Diagnóstico y Tratamiento Temprano y Periódico (EPSDT), un servicio integral diseñado para identificar y tratar problemas de salud antes de que se agraven.

Las familias también tienen acceso a servicios de Transporte Médico No de Emergencia (NEMT), asegurando que los niños lleguen a sus citas médicas.

El NCDHHS promovió esta migración para alinear a Carolina del Norte con otros estados que ya habían fusionado sus programas Medicaid y CHIP, ofreciendo un paquete de atención más sólido y uniforme para toda la población infantil elegible.

¿Cómo se determina la elegibilidad del plan de salud ampliado en Carolina del Norte?

Para saber si califican, solicitar cobertura y elegir entre un Plan Estándar o un Plan Especializado, las familias deben visitar el portal de NC Medicaid Managed Care.

Las autoridades estatales aconsejan a los padres que revisen los recursos del NCDHHS y se comuniquen con los centros de servicio para recibir ayuda personalizada.

Además, para obtener información detallada y recursos comunitarios en español, el público puede consultar medios especializados en la comunidad latina de Carolina del Norte, como la publicación en Qué pasa media.

El estado se esfuerza por asegurar que cada niño tenga acceso a la atención necesaria para crecer saludable.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



