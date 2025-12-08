Los smartphones en EEUU subirán de precio en 2026: ¿Qué componente dispara el costo sin que nadie lo espere?

Suscríbete a nuestros canales

La industria tecnológica en Estados Unidos se prepara para un encarecimiento significativo de smartphones y otros dispositivos en 2026.

Analistas advierten que el detonante no serán cámaras más avanzadas ni pantallas de última generación, sino un componente básico: la memoria, cuyo precio se disparará por la demanda masiva de centros de datos de inteligencia artificial.

Los fabricantes de memoria, entre ellos Micron y Samsung, concentran cada vez más su producción en chips dirigidos a infraestructura de IA.

Esa reasignación dejó en segundo plano a los dispositivos de consumo, lo que golpea directamente la oferta de teléfonos, tabletas y relojes inteligentes.

Counterpoint Research anticipa aumentos de hasta 30 % en el precio de la memoria en el cuarto trimestre de 2025 y otro 20 % a inicios de 2026, un escenario que muchos fabricantes consideran insostenible.

Demanda récord por centros de datos de IA

El crecimiento explosivo de modelos de inteligencia artificial llevó a Meta, Google y Microsoft a ampliar agresivamente sus centros de datos.

Un informe de McKinsey proyecta que las inversiones globales en infraestructura alcanzarán los 7 billones de dólares para 2030, presionando aún más la demanda de memoria especializada.

Micron ya anunció que abandonará el negocio de productos de consumo. Samsung, por su parte, confirmó que la escasez de memoria para móviles y PC se intensificará durante gran parte de 2026.

Smartphones más caros y lanzamientos retrasados

El impacto ya es visible. TrendForce calcula que la producción de teléfonos subió entre 8% y 10% este año debido al costo de las memorias.

Aunque este aumento no siempre se traduce en precios al consumidor, los analistas anticipan que en 2026 será inevitable, especialmente en los Android económicos, cuyos márgenes son más estrechos.

IDC estima que el precio promedio de venta subirá a 465 dólares en 2026, el nivel más alto de la historia. Algunas empresas incluso evalúan retrasar lanzamientos para priorizar modelos premium, mientras esperan un ajuste de la cadena de suministro hacia finales del próximo año.

