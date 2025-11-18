ICE trabaja con la IA para monitorear inmigrantes: ¿Qué datos registran los agentes?

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos implementa nuevas tecnologías basadas en la Inteligencia Artificial (IA) para reforzar la vigilancia y el rastreo de migrantes no autorizados dentro del país.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) integran estas herramientas para automatizar e intensificar los operativos, un paso importante para "modernizar los procesos" y reducir las revisiones manuales.

Nuevas tecnologías

Según informa El Universo, los agentes ya utilizan dispositivos móviles de biometría para registrar datos como la fotografía, huellas dactilares y el escaneo de patrones del iris de un sospechoso.

Estos dispositivos consultan de inmediato el estatus legal y el historial migratorio de la persona en las bases de datos federales.

Se confirma que esta información biométrica, cuya toma no requiere consentimiento explícito, puede almacenarse hasta por 75 años en los sistemas federales, según un informe de Evaluación de Impacto en la Privacidad del ICE.

Uso de IA

Además de la identificación biométrica en campo, la autoridad migratoria estadounidense amplía su monitoreo al entorno digital a través de sistemas de IA.

Estos programas están diseñados para analizar publicaciones en redes sociales y patrones de comportamiento en línea, buscando identificar riesgos o actividades irregulares en el contexto migratorio.

Un ejemplo de este enfoque es la contratación, valorada en 5,7 millones de dólares, del sistema Zignal Labs, que procesará miles de millones de publicaciones diarias para detectar posibles amenazas.

Esta creciente integración tecnológica genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, quienes acusan al gobierno de violación de derechos humanos por el uso de tecnologías intrusivas asistidas por IA en el marco de la ofensiva antiinmigratoria.

