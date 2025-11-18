Donald Trump reitera su disposición en conversar con Nicolás Maduro: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, reiteró este martes su disposición de conversar con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en medio de las tensiones entre ambos países por la presencia de marines estadounidenses en aguas del Caribe, justo frente a las costas venezolanas.

“Él quiere hablar (…). Estoy abierto a hablar con él. Hablo con todo el mundo", sostuvo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

El pasado domingo Trump, le reveló a la prensa que existe la posibilidad de que esté sosteniendo conversaciones con el Gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro.

"Venezuela quiere hablar conmigo, ¿Qué significa eso? Yo hablo con cualquiera (...) puede que estemos hablando, puede que estemos teniendo algunas conversaciones con Maduro. Veremos cómo resulta, a ellos les gustaría hablar", expresó Trump, aquel 16 de noviembre.

Maduro responde

El jefe de Estado venezolano se pronunció este lunes sobre las primeras declaraciones de Trump sobre el tema y en las que reveló que podría estar en conversaciones con el mandatario venezolano.

“Ratificamos que solo a través de la diplomacia se deben entender los países libres y solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes”, dijo en su programa “Con Maduro +”.