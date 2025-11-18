Influencer paga millones de dólares en EEUU: descubre los estados que castigan a quien incita a la infidelidad conyugal

Suscríbete a nuestros canales

Un jurado en Carolina del Norte ha dictado una sentencia contra la popular influencer de TikTok, Brenay Kennard, conocida en la plataforma como 'LifeOfBrenay', obligándola a pagar la impresionante suma de 1.75 millones de dólares en daños.

Esto se debe a que una mujer la demandó por, supuestamente, haber arruinado su matrimonio. La decisión del jurado establece que Kennard debe indemnizar a la exesposa de su actual pareja por un caso de "alineación afectiva" y "conversación delictiva".

La demandante, Akira Monteju, acusó a Kennard de mantener una relación extramatrimonial con su entonces esposo, Timothy Monteju, quien también era su representante.

La condena total incluye 1.5 millones de dólares por la alienación afectiva y 250.000 dólares por la conversación delictiva, según informa 20 Minutos.

Debes saber: ¿Qué es alineación efectiva y comunicación delictiva?

Alineación afectiva: Demanda civil que permite a un cónyuge pedir una compensación económica a un tercero que, intencionalmente, destruyó el afecto entre los esposos, llevando al fracaso matrimonial.

Conversación delictiva: Término legal que se refiere al acto de adulterio en sí mismo.

¿Dónde más puedes demandar por una aventura amorosa?

La posibilidad de llevar a juicio a alguien por un romance que termina en divorcio se basa en leyes antiguas de agravio civil. La mayoría de los estados en Estados Unidos han eliminado estas leyes, que incluyen la alienación afectiva y la conversación delictiva.

Hoy en día, solo unos pocos estados mantienen estas disposiciones legales que permiten a un cónyuge traicionado tomar acciones legales contra el "rompehogares" o "homewrecker" (WSOC TV). Estos estados son:

Carolina del Norte

Misisipi

Nuevo México

Dakota del Sur

Utah

Aunque también hay leyes en Hawái e Illinois, algunas fuentes sugieren que la aplicación práctica de estas demandas puede variar o estar sujeta a restricciones locales (WSOC TV).