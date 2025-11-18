El ICE activo en Carolina del Norte: en estos lugares serán las redadas contra migrantes

Suscríbete a nuestros canales

Agentes federales de control migratorio, incluyendo personal de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos(CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), despliegan operaciones de cumplimiento en la capital de Carolina del Norte a partir de este martes.

La noticia, que cita fuentes legislativas y la confirmación de la alcaldesa de Raleigh, Janet Cowell, desencadena una ola de preocupación y temor dentro de la comunidad de inmigrantes y sus aliados.

El despliegue en Raleigh ocurre inmediatamente después de una intensiva operación en Charlotte, conocida como “Operación Charlotte's Web”, donde las agencias federales arrestaron a más de 130 personas durante el fin de semana.

Según los informes que manejan diversos medios locales, la acción en Raleigh forma parte de un esfuerzo de aplicación de la ley más amplio en el estado.

La alcaldesa de Raleigh y el gobernador del estado responden con fuertes críticas

Los líderes de la comunidad local y estatal respondieron con fuertes cavilaciones ante la operación.

La alcaldesa de Raleigh, Janet Cowell, confirmó la existencia de los agentes, que fueron visibles desde el lunes por la tarde (con una declaración emitida el lunes por la noche).

Cowell responde que la ciudad no solicita asistencia federal ni tiene por qué participar en la planificación de lo que estos agentes van a hacer, y que el gobierno local desconoce los propósitos concretos de los actos que llevan a cabo o cuánto tiempo van a ejecutarlos.

Por su parte, el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, utilizó sus cuentas en redes sociales para condenar las tácticas empleadas, en un llamamiento directo a las autoridades federales.

El Gobernador Stein invitó a los agentes a concentrar su atención en "los criminales violentos, no a los vecinos que andan por la calle, van a la iglesia o colocan decoraciones navideñas."

En su mensaje, el gobernante estatal opina que estas acciones son fuente de miedo, división, y no de la contribución a la seguridad, reseña Queásamedia.com.

¿Qué perfil de inmigrantes busca el ICE durante las redadas en Raleigh?

La operación "Charlotte's Web", fue defendida por el DHS, que la elaboró alegando que "se trataba de un 'targeting' de personas con antecedentes penales, pero también de personas que habían quebrantado la ley de inmigración".

Sin embargo, las comunidades y el gobernador Stein se daban cuenta de cómo, en realidad, se trataba de una operación de persecución, con detenciones y perfiles raciales, que podía llegar hasta a ciudadanos estadounidenses y residentes legales.

Los agentes de la CBP llevaron a cabo múltiples detenciones durante el fin de semana de Charlotte, en Charlotte, y proseguían estos esfuerzos de aplicación a la Triangle Area.

El hecho de que el esfuerzo de aplicación de la ley federal se haya trasladado a una jurisdicción con políticas limitadas o nulas de "santuarios" es indicativo de un mensaje particular: uno que destaca la posibilidad de una política de la administración de Trump dirigida a incrementar la visibilidad y los arrestos de inmigrantes indocumentados en todo el estado.

