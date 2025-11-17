Miami llora el cierre de Las Palmas Restaurant: 45 años de historia gastronómica llega a su fin por estas razones

Suscríbete a nuestros canales

Las Palmas Restaurant era un punto de referencia para la comunidad latina en el centro de Miami, para ir a tomar un café, desayunar con amigos o por las noches disfrutar del Karaoke con algunas bebidas.

Durante 45 años, el local fue más que un restaurante, que servía como un refugio y lugar de encuentro para muchos migrantes. Era un pilar de la cultura latina, conocido por su comida casera y precios accesibles, especialmente el del café.

¿Cuándo ocurrió el cierre del histórico local?

El icónico Las Palmas Restaurant en el Downtown de Miami cerró definitivamente sus puertas desde la semana pasada.

El dueño, Mario Magalhaes, tomó la decisión de cesar las operaciones este viernes 14 de noviembre. La clausura del restaurante deja una profunda estela de nostalgia entre su clientela más fiel en el transcurso del tiempo.

¿Qué declararon los afectados por la noticia?

Decenas de clientes expresaron su tristeza y nostalgia ante el cierre inesperado.

"Las Palmas para nosotros es como una familia", declaró Andrea Hernández, una clienta frecuente.Hernández señaló que solía visitar el lugar hasta "tres o cuatro veces al día" para tomar café.

¿Cuáles son los motivos detrás del cierre?

El propietario, Mario Magalhaes, lamentó la situación y destacó los altos costos operativos. "Los precios altísimos" dificultaron mantener el restaurante a flote, a pesar de los buenos momentos.

Magalhaes ejemplificó el alza de costos con los huevos: la caja de 15 docenas subió a 132 dólares. El local, antes vibrante y lleno de noches de karaoke, ahora está en silencio, según reportes.

Los clientes recuerdan con cariño la posibilidad de conseguir una "colada por 90 centavos". Aunque los altos costos no definen su historia, Las Palmas Restaurant permanece en la memoria por el calor de su comunidad.

