Frente frío impacta California: meteorólogos explican la duración del temporal en Los Ángeles

Un río atmosférico está causando un gran impacto en el sur de California, trayendo consigo fuertes tormentas y un notable descenso de las temperaturas en la zona de Los Ángeles.

Las autoridades han emitido alertas debido al alto riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas que han sido afectadas por incendios recientes.

Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y se mantengan al tanto de las últimas actualizaciones meteorológicas.

La peligrosidad del fenómeno: lluvias récord y deslaves

Desde el viernes pasado, un poderoso sistema meteorológico ha estado golpeando la región, alcanzando su punto más crítico durante el fin de semana.

Los meteorólogos advierten que las acumulaciones de lluvia superarán lo habitual para noviembre, con Los Ángeles recibiendo en solo tres días la cantidad de lluvia que normalmente vería en un mes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alerta que el suelo, ya saturado, incrementa considerablemente el riesgo de deslizamientos de tierra y lodo.

Las áreas cercanas a los focos de incendio, como Malibú y San Bernardino, están bajo órdenes y avisos de evacuación.

La combinación de las intensas lluvias y el frío mantiene a la población en un estado de máxima alerta.

¿Cuándo finalizará el impacto de las tormentas en Los Ángeles, California?

La inestabilidad meteorológica persiste a lo largo del fin de semana, con rondas intermitentes de lluvia fuerte hasta el lunes.

Sin embargo, el pronóstico proyecta una mejoría notable en las condiciones climáticas para la próxima semana.

Las temperaturas iniciarán una subida gradual, y la lluvia disminuirá considerablemente, esperándose la disipación total del sistema de tormentas entre el martes y miércoles venidero.

Se recomienda a los conductores extremar la vigilancia en las carreteras y a los residentes monitorear los avisos oficiales antes de retomar sus actividades normales.

El río atmosférico deja un gran desafío para el sur de California, pero la calma regresa pronto.

