Mató a sus padres dentro del restaurante de la familia: revelan violento historial del homicida

Un hombre de 30 años de edad, identificado como Vito D’Ambrosio, permanece bajo custodia de las autoridades como responsable del brutal homicidio de sus padres, a quienes apuñaló dentro de su restaurante familiar.

El violento episodio causó conmoción en la localidad de Bethpage, en Long Island (Nueva York, EEUU). Las víctimas del fatal ataque fueron Angela Pulisciano, de 62 años, y Antonio D’Ambrosio, de 70.

Los primeros reportes revelaron que el asesinato ocurrió dentro del negocio familiar, un local llamado A&A Italian Deli and Pizza, el pasado jueves 4 de diciembre.

El local del los D’Ambrosio funcionó durante tres décadas en la localidad de Long Island y se convirtió en un referente local, publicó CBS News.

Mató a sus padres dentro del restaurante familiar

El presunto homicida quedó imputado por el crimen, el viernes 5 de diciembre. Se le atribuyó el cargo de homicidio en primer grado.

La policía del condado de Nassau detalló que Vito D’Ambrosio llegó al A&A Italian Deli and Pizza poco después de las 9:00 de la mañana y se dirigió a una sala trasera, donde apuñaló a su madre en el cuello. Posteriormente, agredió a su padre con el mismo cuchillo.

Cuando las autoridades acudieron al sitio del crimen, encontraron a D’Ambrosio en el estacionamiento del local, con sangre en sus manos y ropa. En ese momento, lo detuvieron.

Testigos presenciales relataron que vieron al sospechoso salir del local y decir: “Apuñalé a mis padres”.

Antes de llegar al local, D’Ambrosio estuvo involucrado en otro incidente en una cafetería cercana; según la policía, el sujeto abofeteó a una empleada.

La relación de Vito D’Ambrosio con su familia estaba marcada por la violencia doméstica, de acuerdo con registros judiciales citados por ABC News, el pasado mes de noviembre, un juez emitió una orden de protección a favor de uno de sus hermanos, tras una disputa familiar.

En el momento de su detención, D’Ambrosio tenía puesta una tobillera electrónica, una medida de rastreo para el arresto domiciliario, por su vinculación con un incidente previo.

La pareja de inmigrantes se ganó el cariño de sus vecinos

La familia D’Ambrosio, inmigrantes italianos, se había ganado el cariño de clientes y vecinos, quienes expresaron su pesar y admiración por la pareja asesinada.

“Eran buenas personas. Esto es realmente trágico. Tenían una familia hermosa”, dijo una cliente habitual.

La comunidad inició una campaña en GoFundMe para ayudar a los hijos de la pareja con los gastos funerarios y el duelo, y recolectaron más de 50 mil dólares.

Vito D’Ambrosio está de tenido y se espera que se le realice una evaluación psiquiátrica antes de su próxima comparecencia judicial, programada para este martes, 9 de diciembre.

D’Ambrosio se declaró “no culpable” ante los cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres.

