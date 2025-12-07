Denuncia de Navidad: iglesias usan sus pesebres para alertar sobre la amenaza de agentes de ICE

Suscríbete a nuestros canales

Diversas congregaciones religiosas en Estados Unidos han comenzado a utilizar sus representaciones del nacimiento de Jesús, o pesebres, como un medio visible y público para expresar su rechazo y alertar a la comunidad sobre la política migratoria del gobierno de Donald Trump.

Representaciones gráficas de la crisis

La iglesia Lake Street de Evanston, Illinois, ha sido una de las primeras en adoptar esta forma de manifestación. El diseño de su pesebre incluye alteraciones simbólicas destinadas a reflejar la crisis que viven los inmigrantes bajo la actual administración. Una de las figuras más impactantes es la de la Virgen María, que lleva una máscara de gas en señal de las condiciones que enfrentan los migrantes.

Otro elemento destacado es la figura del niño Jesús, cuyas manos han sido adornadas con precintos de plástico, que simulan las esposas o la detención. Esta puesta en escena busca generar debate y visibilizar las consecuencias de las redadas y las arremetidas migratorias.

Alertas directas a la comunidad

La protesta no se limita a la denuncia gráfica. En Danham, Massachusetts, otra congregación ha utilizado su pesebre para difundir un mensaje de alerta a sus feligreses sobre la presencia de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las comunidades cercanas. Este tipo de acción informativa es crucial, dada la ansiedad generada por los operativos federales.

Otras iglesias han optado por instalar figuras de la Sagrada Familia separadas por alambre de púas, simbolizando la separación familiar en la frontera. Además, algunas instituciones están ofreciendo sus instalaciones como "santuarios", proporcionando refugio y asistencia legal a los inmigrantes indocumentados que temen la deportación, una práctica que ha aumentado desde el inicio de la política de cero tolerancia.

"Es nuestra obligación moral proteger a los más vulnerables. Cuando ves a María con una máscara de gas, entiendes que la Navidad es hoy, y hoy hay peligro real", declaró John Meyers, pastor de una de las iglesias que ha modificado su pesebre en protesta.

Una feligresa de la iglesia de Danham que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó:

"Hemos visto el miedo de primera mano. Poner el mensaje de alerta en nuestro pesebre es la única manera que encontramos para decir a nuestra gente que deben estar vigilantes", dijo.

