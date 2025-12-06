Tres exfiscales detenidos en Caracas: serán imputados por estos delitos

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció este viernes la detención de varios exfiscales por diversos delitos de corrupción.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP), el fiscal Saab brindó detalles sobre los delitos de estos tres exfiscales del Área Metropoliotana de Caracas (AMC).

Exfiscales detenidos

De acuerdo con la información proporcionada, se trata de tres exfiscales 30 del AMC, identificados como Lenyn Puello, Deide Cabezas y Sabelle Sosa.

Asimismo, resalta que los tres serán imputados por la Fiscalía por los delitos de retraso u omisión intencional de funciones y agavillamiento.

En este sentido, detalla el escrito del MP que los tres detenidos le solicitaron dinero a una persona con el fin de "desvincularlo en una investigación que se llevaba por el mencionado despacho Fiscal".

Exfiscal detenida en Lara

Adicionalmente, también informaron sobre la detención de la hora exfiscal 9 del estado Lara, identificada como Johanna Elyouri.

Revela que Elyouri se encuentra privada de libertad y será imputada por los delitos de retraso u omisión intencional de funciones y abuso de autoridad.

Detalla que la exfiscal 9 de Lara desalojó de forma arbitraria a las personas que vivían en el sector El Ujano, zona ubicada al este de Barquisimeto.

Al llevar a cabo este desalojo, Elyouri hizo caso omiso de las circulares firmadas por el propio Fiscal de la República, las cuales obligan al estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley.

