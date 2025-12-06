UFC 323: a qué hora y por dónde ver Merab Dvalishvili vs. Petr Yan

Suscríbete a nuestros canales

Dana White y su compañía bajan el telón del calendario 2025 con una velada imperdible que promete acción de principio a fin. El evento estelar pondrá en juego el título de peso gallo, con el campeón Merab Dvalishvili defendiendo su corona ante el retador Petr Yan

.

Horarios clave para Venezuela y el mundo

Para los aficionados venezolanos y el público de América Latina, la pelea estelar está programada para la medianoche del domingo, aunque la acción comienza varias horas antes con la cartelera preliminar.

La velada en el T-Mobile Arena inicia con las Peleas Preliminares a las 8:00 p.m. (hora del Pacífico, EE. UU. - PST).

En Venezuela (VET) y Bolivia, la Cartelera Estelar (Merab vs. Yan) está programada para iniciar a la medianoche (00:00 a.m. del domingo).

Horarios de la cartelera estelar

01:00 a.m. (domingo): Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

11:00 p.m. (sábado): Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este - EST).

10:00 p.m. (sábado): México y Estados Unidos (Central - CST).

09:00 p.m. (sábado): Estados Unidos (Montaña - MST).

Dónde ver la pelea estelar

En gran parte de América Latina, la UFC se podrá seguir a través de Disney+, el servicio de streaming que integra el contenido de ESPN.

