UFC 323: a qué hora y por dónde ver Merab Dvalishvili vs. Petr Yan

Dana White y su compañía bajan el telón del calendario 2025 con una velada imperdible que promete acción de principio a fin. El evento estelar pondrá en juego el título de peso gallo, con el campeón Merab Dvalishvili defendiendo su corona ante el retador Petr Yan
.
Horarios clave para Venezuela y el mundo
Para los aficionados venezolanos y el público de América Latina, la pelea estelar está programada para la medianoche del domingo, aunque la acción comienza varias horas antes con la cartelera preliminar.
-
La velada en el T-Mobile Arena inicia con las Peleas Preliminares a las 8:00 p.m. (hora del Pacífico, EE. UU. - PST).
-
En Venezuela (VET) y Bolivia, la Cartelera Estelar (Merab vs. Yan) está programada para iniciar a la medianoche (00:00 a.m. del domingo).
Horarios de la cartelera estelar
-
01:00 a.m. (domingo): Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
-
11:00 p.m. (sábado): Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este - EST).
-
10:00 p.m. (sábado): México y Estados Unidos (Central - CST).
-
09:00 p.m. (sábado): Estados Unidos (Montaña - MST).
Dónde ver la pelea estelar
En gran parte de América Latina, la UFC se podrá seguir a través de Disney+, el servicio de streaming que integra el contenido de ESPN.
Visite nuestra sección de Deportes.
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.