Decisión histórica: Corte Suprema de EEUU acepta caso que definirá el derecho a la ciudadanía por Nacimiento

Suscríbete a nuestros canales

La Corte Suprema de Estados Unidos (EEUU) acordó pronunciarse sobre la legalidad del polémico plan del presidente Donald Trump de revocar la ciudadanía automática por nacimiento.

La decisión marcará un enfrentamiento trascendental sobre la 14.ª Enmienda de la Constitución. La sentencia, prevista para finales de junio, determinará si la propuesta, que busca limitar la ciudadanía por nacimiento solo a hijos de ciudadanos o residentes legales, puede seguir adelante.

¿Qué caso específico revisará la Corte Suprema?

La Corte Suprema acordó este viernes pronunciarse sobre la legalidad del polémico plan del presidente Donald Trump de revocar la ciudadanía por nacimiento. La decisión proviene de un caso originado en New Hampshire.

La sentencia definitiva se espera para finales de junio, y determinará de manera concluyente si la ambiciosa propuesta de Trump puede seguir adelante. Esto establece un enfrentamiento importante entre el poder ejecutivo y el tribunal con mayoría conservadora.

¿Cuál es el argumento central de la administración Trump?

La ciudadanía automática por nacimiento se entiende desde hace mucho tiempo como un requisito de la 14.ª Enmienda de la Constitución. Esta establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en EEUU, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

La administración de Trump busca desentrañar esa interpretación, adoptando una teoría que limitaría la ciudadanía por nacimiento a aquellos que tengan al menos un progenitor que sea ciudadano estadounidense o residente legal permanente. El fiscal general D. John Sauer presentó el argumento legal del Gobierno.

¿Cómo busca el gobierno limitar la ciudadanía por nacimiento?

El argumento legal del fiscal general D. John Sauer se centra en la expresión “sujeto a la jurisdicción de los mismos”. La administración sostiene que esta frase confiere la ciudadanía solo a los niños que, además de estar presentes en EEUU, también le son leales.

Según esta opinión, no basta con estar sujeto a la legislación estadounidense, que es como se ha interpretado tradicionalmente la cláusula. En ese caso, el derecho no se aplicaría a los bebés nacidos de visitantes temporales que entraron legalmente o a personas que entraron de manera ilegal.

¿Por qué se incluyó la 14.ª Enmienda en la Constitución?

La redacción de la 14.ª Enmienda se incluyó en la Constitución tras la Guerra Civil. El objetivo era garantizar que los antiguos esclavos negros y sus hijos fueran reconocidos legalmente como ciudadanos.

Desde entonces, los juristas de todas las tendencias han asumido generalmente que la frase se explica por sí misma. La única excepción aplica a las personas nacidas de diplomáticos extranjeros, fuerzas invasoras hostiles y miembros de algunas tribus nativas americanas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube