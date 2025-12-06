DMV de Texas endurece los trámites a partir del 8 de diciembre: nuevos documentos obligatorios y a quiénes afecta

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV), anunció una nueva directriz que pone fin a la posibilidad de que personas sin estatus migratorio legal realicen ciertos procesos.

La medida nueva, exige ahora presentar documentos que prueben la residencia del ciudadano extranjero para realizar trámites de registros, reportó El Mañana.

Originalmente prevista para el 19 de noviembre, la aplicación de la nueva regla fue aplazada hasta el 8 de diciembre.

DMV en Texas endurece las reglas para inmigrantes

La funcionaria Patricia A. Barrera confirmó que, a partir del lunes 8 de diciembre, el DMV comenzará a solicitar los nuevos y estrictos requisitos de identificación.

Por ello, la fecha límite para hacer el trámite con los documentos actuales se estableció para el viernes 5 de diciembre.

Barrera hizo un llamado a todos aquellos con renovaciones pendientes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre e incluso enero para que las realicen antes de la fecha límite.

“Quienes no tengan los documentos que se van a exigir tienen hasta este viernes 5 de diciembre para hacer el trámite con los requisitos actuales,” afirmó Barrera.

La funcionaria también agregó que, una vez que logren el registro o la renovación, los afectados tendrán prácticamente un año para intentar cumplir con las nuevas exigencias.

Documentos obligatorios a partir del 8 de diciembre

La nueva orden ejecutiva establece que, para cualquier registro o renovación de vehículo, se debe presentar una identificación oficial vigente con fotografía que, además, compruebe el estatus legal en el país. Los documentos aceptados incluyen:

Licencia de conducir válida de EEUU

Pasaporte estadounidense vigente.

Pasaporte extranjero con una visa válida.

Documentos migratorios vigentes emitidos por el gobierno federal.

Bajo estas nuevas disposiciones, los pasaportes vencidos o los pasaportes extranjeros que no cuenten con una visa válida ya no serán aceptados para el proceso.

El origen del ajuste y sus afectados

La implementación de reglas más estrictas se dio tras la denuncia del representante estatal Brian Harrison.

Harrison argumentó que esta situación podía "alentar la inmigración ilegal" y presentaba riesgos para la seguridad pública, presionando a la oficina del gobernador y al DMV para modificar la norma.

El cambio afectará principalmente a:

Personas sin documentos migratorios.

Extranjeros con pasaportes sin visa vigente.

Individuos con visas expiradas.

Algunos beneficiarios del programa DACA que no puedan presentar documentación actualizada.

La asesora Barrera expresó su preocupación por la posibilidad de que esta medida resulte en un aumento de vehículos circulando sin registro ni seguro, lo que podría impactar negativamente la seguridad vial y complicar los procesos legales en caso de accidentes.

Requisitos específicos para ciudadanos y extranjeros

Para los ciudadanos estadounidenses, el proceso es sencillo: basta con presentar una licencia de Texas o un pasaporte estadounidense.

Si se usa el pasaporte, también se debe adjuntar un comprobante de domicilio en Texas, como un recibo de luz o un contrato de arrendamiento.

Los extranjeros que utilicen un pasaporte deberán presentar adicionalmente prueba de su estatus legal, como una visa válida o la green card. Esta regla aplica tanto para registros de vehículos nuevos como para renovaciones.

Una opción para personas sin documentación

Patricia Barrera destacó que existe una alternativa para quienes no tienen la documentación requerida.

Si un residente extranjero desea renovar el registro de su vehículo y no cuenta con los papeles exigidos, puede agregar a un ciudadano estadounidense como titular primario en el título de propiedad, pasando él a ser el titular secundario.

