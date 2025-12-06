¿Falla mecánica o imprudencia?: autoridades revelan detalles de un accidente aéreo en Argentina

Suscríbete a nuestros canales

Un accidente aéreo conmocionó a los ciudadanos de Palermo, en Argentina, cuando un helicóptero privado se precipitó a tierra e impactó violentamente sobre una cancha de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex KDT), según informaron medios locales, la aeronave quedó completamente destruida.

Sin embargo, a pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades calificaron el desenlace como un "milagro", debido a que ninguno de los tres ocupantes del helicóptero modelo Robinson R44, matrícula LV-JKR, perdió la vida.

Según las primeras informaciones, la aeronave experimentó una aparente falla mecánica o desperfecto técnico mientras sobrevolaba la zona.

El piloto, identificado como Maximiliano Ezequiel Leombruni (46), se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. Eligió el área descampada de las canchas de tenis, lo que, a pesar de la destrucción total del helicóptero, evitó una tragedia de mayores proporciones en una zona altamente transitada.

Medios locales destacaron que la Junta de Seguridad del Transporte (JST) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) iniciaron de inmediato la investigación para determinar las causas exactas de la falla de la aeronave. Además, el piloto fue imputado por la Unidad de Flagrancia Norte por el delito de lesiones culposas. Como parte de la rutina judicial, también se ordenó la realización de un test de alcoholemia.

La justicia busca esclarecer si hubo negligencia o si se trató puramente de una falla técnica, mientras la comunidad celebra que un accidente de esta naturaleza no haya cobrado vidas en el corazón de la capital argentina.

Visite nuestra sección de Internacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube