Maduro acusa a la Asamblea Nacional del 2015 de “robar 14 millones de dólares para dar aguinaldos”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, acusó a la Asamblea Nacional (AN) del 2015 de desviar 14 millones de dólares de una cuenta extranjera que pertenece al país, para “dar aguinaldos”.

“Por allí hay una falsa Asamblea Nacional del año 2015, de la extrema derecha, robando. Tomaron de una cuenta extranjera que pertenece a los venezolanos, 14 millones de dólares para dar aguinaldos a Juan Guaidó, María Corina Machado, Julio Borges y a otros más (...) Además de fascistas son ladrones y delincuentes”, indicó Maduro, desde El Junquito, tras la inauguración de la Academia del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Aseguró que el monto individual para exdiputados de la AN del 2015, alcanza montos individuales de 36 mil dólares.

Venezuela y su seguridad

Durante sus declaraciones, el jefe de Estado afirmó que Venezuela es garantía de seguridad y que se mantiene alerta con un plan de ofensiva permanente para preservar la paz de ataques extranjeros.

“Nosotros lo hemos activado con mucha fuerza en estas 22 semanas de amenaza y agresión imperialista, ilegal, desproporcional e innecesaria”, dijo Maduro.