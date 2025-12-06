Vacunas en California 2025-26: Qué debes saber sobre COVID-19, gripe y virus respiratorio

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) reafirma su compromiso con la salud de los californianos, garantizando el acceso a vacunas en California que salvan vidas.

Ante los recientes cambios en las directrices nacionales de vacunación, el CDPH aclara quiénes deben vacunarse y cuándo, basándose en recomendaciones de organizaciones médicas confiables.

Recomendaciones para niños

Para proteger a los más pequeños, el CDPH recomienda que todos los niños de 6 a 23 meses reciban la vacuna contra COVID-19. Los niños de 2 a 18 años con factores de riesgo o que nunca hayan recibido la vacuna también deben inmunizarse.

Respecto a la gripe, se sugiere vacunar a todos los niños de 6 meses o más. El virus respiratorio sincitial (VRS) se recomienda principalmente para menores de 8 meses y para niños de 8 a 19 meses con factores de riesgo.

Además, las personas que tengan contacto cercano con menores vulnerables deberían considerar la vacunación para protegerlos.

Vacunas durante el embarazo y posparto

El CDPH enfatiza que las mujeres que planean un embarazo, están embarazadas, en posparto o en periodo de lactancia deben recibir vacunas contra COVID-19 y gripe para protegerse a ellas y a sus bebés.

Para el VRS, la vacunación se recomienda entre las 32 y 36 semanas de gestación, según las guías de la WCHA.

Recomendaciones para adultos

Los adultos mayores de 65 años deben vacunarse contra COVID-19 y gripe, mientras que los menores de 65 con factores de riesgo también son prioridad.

Las personas en contacto cercano con individuos vulnerables y quienes eligen protección adicional deben considerar la vacunación.

Para el VRS, se recomienda vacunar a todos los mayores de 75 años y a adultos de 50 a 74 años con factores de riesgo, fortaleciendo la protección en la población adulta más vulnerable.

Seguridad y eficacia de las vacunas

El CDPH subraya que las vacunas en California son seguras y eficaces. Estas siguen estándares estrictos y han demostrado prevenir enfermedades graves y complicaciones derivadas de virus respiratorios.

La combinación de vacunación oportuna y prácticas de prevención sigue siendo la mejor estrategia para proteger a la comunidad durante la temporada 2025-26.

