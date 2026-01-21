No pierdas tu carro si te lleva el ICE: con este documento otra persona podrá retirarlo

Suscríbete a nuestros canales

Si el ICE detiene a un migrante, el carro se lo lleva la grúa y recuperarlo es casi imposible sin el dueño no está presente. Para que un migrante no pierda su carro si es detenido por el ICE, debe tener listo un documento llamado "Affidavit para la Liberación de Vehículo".

La policía o el depósito de autos bajo investigación, no le darán el carro a nadie a menos que exista un permiso legal.

¿Qué es y dónde se consigue?

No es un formulario que se únicamente se descarga de la página oficial del Departamento de Vehículos de Motor (DMV), sino una carta de autorización (Affidavit) que el conductor y dueño del carro debe redactar o pedirle a un notario que prepare.

En esta carta, el dueño autoriza a otra persona específica, para que recoja el vehículo en su nombre.

¿Dónde notariar?

Este es el paso más importante, pues la carta debe estar notariada.

Dónde ir: se puede ir a cualquier farmacia (como Walgreens o CVS), bancos, o agencias de envíos que tengan el letrero de " Notary Public ".

se puede ir a cualquier farmacia (como Walgreens o CVS), bancos, o agencias de envíos que tengan el letrero de " ". Cost o: suele costar entre 2 y 10 dólares por firma.

suele costar entre 2 y 10 dólares por firma. Importancia: sin el sello del notario, el depósito de vehículos (Impound Lot) no aceptará el papel, porque no tienen forma de saber si la firma es real mientras la persona está detenida por el ICE.

Documentos que debes adjuntar (grapados a la carta)

Para que el trámite sea expedito, la persona que va a buscar el carro, además de la carta de autorización notariada debe llevar:

Copia de identificación del detenido: puede ser el ID, pasaporte o el carnet del consulado.

puede ser el ID, pasaporte o el carnet del consulado. Copia del registro del vehículo: el papel que dice que el carro es del detenido.

el papel que dice que el carro es del detenido. Copia del seguro: debe estar vigente.

debe estar vigente. Llaves del carro: asegúrese de que la persona autorizada tenga un juego de llaves de repuesto.

Requisitos para la persona que recoge el carro

La persona que elija para ayudarle debe cumplir con esto:

Licencia de conducir válida: si no tiene licencia, no le darán el carro.

si no tiene licencia, no le darán el carro. Ser mayor de 18 años.

Llevar dinero en efectivo o tarjeta: los depósitos cobran por cada día que el carro pasa guardado (storage fees), además de la multa del remolque.

