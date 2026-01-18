ICE busca obligar a colegios de Sarasota a entregar datos de familias sin papeles

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad escolar del condado de Sarasota se encuentra en alerta ante una propuesta que pretende cruzar información estudiantil con las autoridades federales.

La iniciativa busca que los registros de inscripción incluyan datos sobre el estatus legal de los alumnos, lo que permitiría a ICE identificar núcleos familiares con estatus irregular. Esta medida ha generado un rechazo inmediato por parte de los representantes, quienes argumentan que la escuela debe ser un espacio seguro para todos los menores de edad.

Padre de familia en Sarasota expresó:

«Tenemos miedo de llevar a los niños a la escuela. Si el colegio le da nuestra dirección a inmigración, nadie estará seguro en su propia casa».

Temor por deserción escolar

El principal argumento de los afectados es que la medida forzará a los padres a retirar a sus hijos del sistema público para evitar ser localizados. Organizaciones locales han señalado que este tipo de normativas afectan el rendimiento académico y la salud mental de los niños, quienes temen que sus padres sean detenidos al recogerlos de la escuela. Actualmente, la ley federal protege el derecho a la educación, pero la nueva propuesta busca un vacío legal para recolectar datos con fines de control migratorio.

El debate ha movilizado a diversos sectores que ven en esta propuesta una amenaza a la estabilidad familiar en el centro de Florida. A continuación, se presentan testimonios sobre la situación:

«Cualquier intento de vincular las bases de datos escolares con ICE es un ataque directo al derecho constitucional de los niños a recibir una educación sin discriminación».

Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA)

Esta ley federal de los Estados Unidos que protege la privacidad de los expedientes académicos de los estudiantes. Se aplica a todas las escuelas que reciben fondos del Departamento de Educación de EE. UU.

Como regla general, las escuelas deben tener el consentimiento por escrito de los padres (o del estudiante si es mayor de 18 años) para divulgar cualquier información del expediente educativo del alumno. Los padres tienen el derecho de revisar los registros educativos de sus hijos que mantiene la escuela. Las escuelas pueden divulgar, sin consentimiento, información considerada de "directorio" (como nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, honores y premios). Sin embargo, las escuelas deben informar a los padres sobre esta política y darles un tiempo razonable para solicitar que la escuela no divulgue dicha información. Existen excepciones donde las escuelas pueden entregar datos sin permiso, como por ejemplo bajo una orden judicial o una citación legalmente emitida.

Los defensores de los derechos de los migrantes argumentan que si una escuela entrega direcciones o datos de estatus migratorio a ICE sin una orden judicial específica, podría estar violando las protecciones de FERPA. Además, señalan que el uso de información de "directorio" para fines de control migratorio va en contra del espíritu educativo de la ley.

