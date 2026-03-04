Revisa si te tocan los 1.000 dólares de la renta petrolera en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Alaska prepara una nueva jornada de desembolsos bajo el esquema del Alaska Permanent Fund Dividend (PFD). Los ciudadanos que mantienen estatus de elegibles pero que aún no han percibido el recurso, recibirán un depósito de 1.000 dólares el próximo 19 de marzo. Este cronograma busca completar la distribución de las rentas petroleras correspondientes al ciclo fiscal previo entre aquellos solicitantes con expedientes procesados recientemente.

Mike Dunleavy, Gobernador de Alaska, comentó al respecto:

"Este pago es un derecho de los ciudadanos sobre la riqueza de sus recursos naturales. Aunque el monto varía según las condiciones del mercado, el compromiso de entregar estos fondos directamente a las familias de Alaska se mantiene firme como una prioridad de esta administración".

Criterios de elegibilidad y fechas

La transferencia del 19 de marzo está dirigida específicamente a quienes tengan su solicitud marcada como "Elegible-No Pagado" al corte del 11 de marzo. El programa estatal exige como requisitos haber residido en la entidad durante todo el año calendario, manifestar la intención de permanecer en el territorio de forma indefinida y no poseer antecedentes penales con encarcelamiento durante el periodo de calificación.

Adam Crum, Comisionado del Departamento de Ingresos de Alaska, expresó:

"El Dividendo del Fondo Permanente sigue siendo una parte vital de la economía de nuestro estado. Nuestro equipo trabaja para asegurar que cada residente elegible reciba su pago de manera eficiente, procesando miles de solicitudes que requieren verificación adicional".

Reducción del monto anual

La cifra de 1.000 dólares por persona representa un ajuste a la baja en comparación con los 1.702 dólares otorgados en el periodo anterior. Esta variación responde directamente a la fluctuación de los ingresos obtenidos por el estado mediante la explotación de recursos minerales, gas y petróleo. El Departamento de Ingresos de la entidad confirmó que la distribución continuará en meses posteriores para quienes no entren en este lote.

