Dile adiós a la grasa abdominal con este ejercicio que puedes realizar en casa y en menos de 30 minutos

Suscríbete a nuestros canales

El sedentarismo no permite que el organismo funcione correctamente, es decir, que la persona quemé las calorías necesarias por día, a tal punto que la grasa suele localizarse en la parte del abdomen.

De acuerdo a la información divulgada por Tekderma, la predisposición genética también genera cambios hormonales y al no ser controlados a tiempo con los métodos correctos pueden ocasionar aumento de peso.

Por lo tanto, médicos especialistas en la materia han determinado que uno de los métodos más efectivos para reducir la barriga es realizar 50 sentadillas diarias, ya que, esta actividad física permite tonificar el abdomen fácil y rápido.

Cabe destacar, que puedes repetir el proceso las veces que sean necesarias o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrás notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

¿El estilo alimentación influye?

La alimentación también cumple un rol fundamental durante el proceso, puesto que, se sugiere que sea rica en frutas, verduras y proteínas, a fin de que no tengas la necesidad de complementar con fórmulas comerciales.

En conclusión, si deseas disfrutar de un buen estado de salud lo ideal es que mínimo te realices dos chequeos médicos durante el año, esto ayudará a prevenir la aparición de enfermedades crónicas.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube