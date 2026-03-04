Disminuye el nivel del cortisol con esta infusión natural rica en propiedades relajantes: esta es la cantidad que debes tomar al día

Suscríbete a nuestros canales

Los cambios hormonales y emocionales afectan negativamente al cortisol, dado que, se libera en exceso. Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece una gran variedad de tratamientos para regular el nivel del cortisol, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, según la información divulgada por Cigna.

Cabe destacar, que el cortisol es una hormona esteroide que se produce gracias a las glándulas suprarrenales y se libera en función del nivel de estrés que tenga la persona, el cual de no ser controlado a tiempo puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para el organismo en general, especialmente para el sistema cerebral.

De acuerdo la información publicada en el portal web Bupa salud, la infusión de manzanilla controla el nivel del cortisol, ya que, posee propiedades calmantes que relajan el sistema nervioso. Además, es buena para optimizar el funcionamiento del sistema digestivo.

Así debes consumir la infusión de manzanilla

Se sugiere que la persona ingiera dos tazas de infusión de manzanilla sin azúcar en ayuna, con la finalidad de que el organismo absorba las propiedades de la referida planta medicinal y evite que durante el día se eleve el cortisol.

Asimismo, es propicio acotar que si la persona padece de estrés constantemente lo más idóneo es que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener controlado el cortisol la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo lo ideal es que se realice un chequeo médico general durante el año.

Foto cortesía de: freepik

