Horóscopo del 4 de marzo: Es el momento de hacer una pausa en tu vida

ARIES: Confía en el proceso de sanación que atraviesas, tus antiguas heridas generan la fortaleza más auténtica de tu nuevo ser. Quirón actúa como un maestro que señala donde están las heridas ocultas para que se resuelvan a través del perdón. Al integrar estas lecciones, notarás cómo tu capacidad de innovación se potencia, permitiéndote ofrecer soluciones únicas a problemas antiguos.

TAURO: El planeta Urano está pasando por tu signo astrológico y te mueve muchísimo las energías y así el Universo busca los cambios y las transformaciones necesarias para que evoluciones. Es el momento indicado para generar un crecimiento importante a través del poder que generan los ajustes para mejorar todo a tu alrededor. Para evitar problemas, debes ser más flexible y así adaptarte bien a tu nuevo nivel de vida.

GÉMINIS: Es preferible mantener un perfil bajo y proteger tu paz mental frente a las provocaciones externas. Este retiro comunicativo te permitirá analizar las intenciones de quienes te rodean. Aprovecha esta pausa donde te encuentras con una complicada cuadratura con Mercurio retrógrado para cultivar tu autocontrol y transformar el silencio en una estrategia de crecimiento. Al final, descubrirás que haber guardado tus verdades para otro momento es lo más oportuno.

CÁNCER: Dios te bendice con su presencia en tu vida a través del planeta Júpiter que te brinda toda su calma, paz y estabilidad para tu vida. Son momentos especiales donde debes buscar su permanencia en el tiempo. Cultiva su amor en tu corazón y ábrete a recibir su esencia sublime para que puedas elevar tu vibración y encuentres la felicidad en tu interior. Dios es grande y eso jamás lo puedes olvidar.

LEO: Hay que tener mucho cuidado a nivel energético. Tienes activa una oposición con Plutón, estas energías te están haciendo mucho daño. El Universo te está pidiendo que hagas cambios y transformaciones en tu mente para que puedas avanzar en lo físico. Hay que trabajar en la raíz de los problemas que son las emociones internas de tu ser. Es muy importante que se comprenda esta situación para que sigas avanzando.

VIRGO: La Luna te permite tener una conexión íntima con tu ser y así purificar tus emociones. Debes construir tu vida en bases sólidas como te gusta y deseas. Pero la vida está en constante movimiento, debes liberar y perdonar mucho de tu pasado para seguir adelante con fuerza, integridad y paz interna. No acumules rencores, odios y mal sabores en tu corazón. Trata de eliminar esos sentimientos.

LIBRA: Lamentablemente está activa una oposición con Saturno. Tu vida corre peligro y tienes que buscar la manera de evitar algún accidente doméstico. Presta atención para que no tengas alguna caída, torcedura, fractura, golpe. Tienes que suspender cualquier actividad que ponga en peligro tu integridad física. Es importante cuidar el cuerpo, mantenerse estable, seguro y feliz. El peligro está presente y debes estar alerta.

ESCORPIO: Se activa un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda a nivelar tus emociones y a salir adelante con más fuerza. Esta poderosa influencia te ayuda a conectarte con tu poder interior y te impulsa a realizar grandes éxitos. Es un día muy especial que permite unos minutos para reflexionar y modificar algunos elementos negativos y así poder tener mejores resultados en el futuro cercano.

SAGITARIO: Lilith hace una conjunción dentro de tu signo astrológico brindándote la oportunidad de mirar tu sombra y ver tus emociones más negativas para que puedas mejorar tu vida. Modificando esos procesos oscuros de tu alma podrías evolucionar. Debes optimar tu estilo de vida, más sano para que puedas avanzar en la vida de manera más positiva. Es importante dar gracias a Dios por la oportunidad que te brinda de ver tus lados oscuros.

CAPRICORNIO: Tienes una cuadratura negativa con Quirón y debes buscar la forma de olvidar el pasado y perdonar a todas las personas que de alguna u otra manera consideras te han hecho daño. Tienes que liberarte de esas energías para poder caminar más fácil y más liviano, dejando atrás todas tus penas. El Universo te está obligando a sanar. Es una excelente oportunidad de limpiar tu alma y hacer que todo se vuelva a iniciar.

ACUARIO: Existe una cuadratura negativa con Urano. Esto altera todo tu sistema nervioso, seguramente vas a recibir una noticia negativa y puede ocasionarte algún proceso de desequilibrio emocional. Tienes que calmarte y relajarte. Debes evitar un colapso. Es el momento de hacer una pausa en tu vida y prestar atención a lo que estás haciendo. Es mejor buscar el equilibrio.

PISCIS: Te encuentras con los influjos negativos. En esta oportunidad, la Luna la tienes en el signo opuesto y te altera todo tu sistema nervioso. Quizás te sientas desvalorado y deprimido. Los resultados no son los más positivos que digamos y no es lo que esperas. No todo el tiempo se puede ganar. Hay momentos buenos y malos, te encuentras en un instante donde no fluyen las energías y hay que esperar nuevos cambios.

