Contrarresta el mal aliento con este milagroso remedio casero a base de limón: así debes utilizarlo

La mala higiene bucal genera acumulación de bacterias, las cuales de no ser tratadas a tiempo con los métodos correctos tienden a debilitarse los dientes y aparecen las infecciones. Además, el mal aliento es persistente.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Mayo clinic, fumar también es una causa común por la cual aparece el mal aliento.

Sin embargo, la combinación del bicarbonato con limón, ambos contienen propiedades antisépticas que eliminan las bacterias de la boca.

¿Cómo debes utilizar la fórmula casera?

Lo ideal es que te enjuagues la boca con la referida mezcla mínimo tres veces al día, es decir, luego de cada comida que hagas debes cepillarte y posteriormente, utilizar el bicarbonato de sodio con limón.

A su vez es propicio acotar, que puedes repetir el proceso las veces que sean necesarias o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrás notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre tu salud bucal.

En conclusión, cuidar los dientes y la lengua es indispensable para mantener un buen estado de salud, por ello, se sugiere que establezcas rutinas de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo te realices dos chequeos odontológicos anuales.

Foto cortesía de: freepik

