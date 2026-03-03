Suscríbete a nuestros canales

En la actualidad, el estrés forma parte del día a día de grandes y chicos. Ese estado de preocupación o tensión mental generado por situaciones difíciles puede afectar tanto el cuerpo como la mente.

Aunque según refiere la Organización Mundial de la Salud (OMS) un poco de estrés es bueno y puede ayudarnos a realizar nuestras actividades diarias; demasiado estrés puede causar problemas de salud física y mental.

En tal sentido, es fundamental aprender a lidiar con el estrés, porque puede ayudarnos a sentirnos menos abrumados, mejorar nuestro bienestar físico y mental.

¿Cómo evitar que el estrés dañe tu mente?

Para evitar que el estrés dañe la mente, es clave adoptar un estilo de vida activo y equilibrado, que incluya ejercicios diarios, sueño reparador y una alimentación saludable. Este último aspecto es vital, pues cuando se está estresado aumenta el apetito y los antojos de alimentos ricos en grasas y azúcares para liberar dopamina, lo que puede provocar un mayor consumo calórico y problemas metabólicos, refiere la Inteligencia Artificial.

De hecho, la American Psychiatric Association explica que “El estrés puede influir en nuestro apetito, la cantidad que comemos y los tipos de alimentos que probablemente elegimos”.

Por tanto, una alimentación equilibrada, rica en nutrientes, puede contrarrestar estos efectos. Partiendo de ello, incluye en tu alimentación este alimento milagroso y esencial.

¡Al alcance de todos!

El agua es ese alimento milagroso y esencial que necesita el organismo y el cerebro para su correcto funcionamiento. La mejor estrategia para una mente en forma es hidratarse. “En cuanto a las recomendaciones, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria establece una ingesta diaria de referencia de 2 litros para las mujeres y 2,5 para los hombres”, comparte Hola.

También explica que la hidratación es importante porque el agua lubrica el cerebro y las articulaciones, facilita el transporte de nutrientes y contribuye a la eliminación de desechos celulares.

En otras palabras, el agua es ese alimento milagroso que “no solo sostiene la arquitectura cerebral, sino que resulta imprescindible para que las neuronas se comuniquen correctamente”, señala la dietista Mireia Velasco.

“Cuando el aporte hídrico disminuye, aunque sea de manera leve, empiezan a aparecer las primeras señales: dificultad para concentrarse, lapsus de memoria, sensación de lentitud mental, irritabilidad o problemas para tomar decisiones. En el día a día, todo esto se manifiesta como esa conocida niebla mental, una mayor reactividad al estrés y problemas para mantener la atención”.

En conclusión, beber la cantidad de agua necesaria mejora la agilidad mental y la respuesta al estrés. Cabe acotar que. Las principales fuentes de hidratación siguen siendo el agua y bebidas como infusiones, aguas aromatizadas y los zumos de frutas.

