¿Sentirse ligera o hinchada? Esta forma de comer avena hará la diferencia

En la actualidad, la búsqueda de la salud perfecta ha llevado a muchas personas a adoptar rutinas estrictas basadas en lo que consideran "superalimentos". Sin embargo, la ciencia del bienestar sugiere que incluso las mejores elecciones pueden volverse contraproducentes si se aplican de forma monótona.

Entender cómo reacciona el organismo a lo que ingerimos cada mañana es fundamental para no caer en mitos y lograr un equilibrio real. La clave no está solo en qué se come, sino en cómo se prepara y con qué frecuencia se consume, factores que a menudo pasan desapercibidos en el ajetreo diario de quienes buscan cuidarse.

Avena como aliado digestivo

La psicóloga y expertos en nutrición de la alimentación, Itziar Digón, señalan que la avena posee beneficios notables, pero requiere de una estrategia específica para ser aprovechada al máximo. Este cereal destaca por ofrecer una energía constante, evitando los bajones de ánimo y los ataques de hambre a media mañana.

Esto ocurre porque los carbohidratos de la avena se procesan lentamente en el cuerpo, manteniendo los niveles de azúcar bajo control. Además, contiene una fibra especial llamada beta-glucano que actúa como una "escoba" natural, ayudando a limpiar las arterias y favoreciendo la salud del corazón.

No obstante, se ha observado que consumir avena a diario y de forma repetitiva puede limitar la variedad de bacterias beneficiosas en nuestro sistema digestivo. El cuerpo humano prospera con la diversidad; por ello, la recomendación es rotar la avena con otros alimentos para mantener el ecosistema intestinal activo y fuerte.

Asimismo, un detalle técnico pero sencillo puede cambiar la experiencia: dejar la avena en remojo previamente. Este paso facilita la digestión y evita la pesadez, ya que ayuda a descomponer sustancias que a veces inflaman el vientre, marcando la diferencia entre sentirse ligera o hinchada.

Finalmente, es importante recordar que la avena no debe ser la única protagonista. Al ser una fuente de energía pero no poseer una proteína completa, lo ideal es acompañarla con elementos como yogur, frutos secos o huevo para que el cuerpo reciba todos los nutrientes necesarios.

El secreto de una vitalidad duradera no reside en comer siempre lo mismo, sino en la variedad y en aplicar estos pequeños trucos de preparación con la avena para garantizar una energía estable y duradera.

