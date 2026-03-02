Sí puedes ser feliz mientras adelgazas: experta revela el método milagroso para conservar el buen humor en medio de un régimen alimenticio

Suscríbete a nuestros canales

¿Por qué la mayoría de las personas cuando están a dieta se ponen de mal humor? Generalmente este fenómeno ocurre debido a las restricciones calóricas y de alimentos placenteros, lo que reduce la serotonina y endorfinas (hormonas del bienestar), provocando ansiedad, estrés y fatiga, refiere la Inteligencia Artificial.

Afortunadamente esto no tiene que sucederte a ti. Si estás en medio de un régimen alimenticio, realiza algunos cambios y sé feliz mientras adelgazas.

¿Qué hacer para evitar que la dieta me ponga de mal humor?

Es importante asumir que al hacer una dieta se tiene un objetivo que perseguir y para ello es esencial cambiar hábitos y costumbres que permitan conseguir esa meta.

Partiendo de ello, trata siempre de comer variado y saciante, evita restricciones extremas, practica algún deporte, y no elimines tus gustos favoritos por completo.

Además, es clave aprender a escoger los alimentos, pues una mala nutrición contribuye al mal humor.

Habla la experta

La bióloga, farmacéutica y especialista en nutrición, Paula Sáiz explica que, “algunos nutrientes pueden afectar el equilibrio emocional”. En tal sentido, recomienda realizar cuatro cambios en la dieta que pueden mejorar el estado de ánimo y hacerte feliz, comparte Hola.

Es decir, apostar por una alimentación sana es cuidar el cuerpo y la mente, y esto es debido a que existe una conexión entre el intestino y el cerebro. Por tanto, el método milagroso para conservar el buen humor en medio de un régimen alimenticio consiste en combinar proteínas de calidad, hidratos de carbono favorables, junto con grasas saludables y vegetales, porque ayudan a aportar elementos claves como el triptófano, las vitaminas del grupo B, el magnesio o el omega 3. Todos estos nutrientes que desempeñan un papel esencial en el correcto funcionamiento del sistema nervioso y contribuyen a regular el estado de ánimo a medio y largo plazo.

En conclusión, la experta indica que “la clave no está en consumir alimentos aislados, sino en entender la alimentación como un patrón sostenido en el tiempo”. Además, incorporar hábitos diarios como empezar el día con una combinación de frutas, proteína o grasa saludable o frutos secos, ayuda a mantener la energía desde la primera hora.

También mantener un horario estable para la ingesta de alimentos mejora el metabolismo el estado de ánimo; optar por snacks saludables e incluir frutas y verduras en más de una comida al día proporcionan energía y mejoran el funcionamiento del sistema nervioso.

