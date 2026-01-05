¿Sabías que los alimentos amarillos no solo alegran el plato?: Estos son los beneficios de incluir en la dieta

Suscríbete a nuestros canales

Los alimentos de color amarillo simbolizan vitalidad y riqueza, pero, además, enriquecen las tradiciones culinarias y suelen adornar los platos.

En los países latinoamericanos, “los alimentos amarillos como el maíz, el mango y la lechosa son ingredientes clave en la gastronomía tradicional. El maíz, en particular, es la base de platos como las tortillas en México o las arepas y cachapas en nuestro país”, refiere el Correo del Orinoco.

Cabe acotar que, el color de los alimentos no es solo una característica estética, sino un indicador de su composición nutricional; y el amarillo revela una amplia gama de nutrientes esenciales para el organismo.

¿Cuáles son los alimentos amarillos que no deben faltar en tu dieta?

Estos alimentos generalmente se han vinculado a la vitalidad, la fertilidad y la buena salud; pero además, son un elemento decorativo de los platos porque son alegres, llaman la atención y estimulan el apetito, haciéndolos más apetitosos y creando ambientes acogedores, refiere la Inteligencia Artificial.

Entre estos alimentos podemos señalar: maíz, mango, manzana, cambur, piña, limón, naranja, pimentón, lechosa, papa, pera, durazno.

¿Por qué comerlos?

Todas las frutas y verduras de color amarillo aportan contenido nutricional que protege la salud. Este color característico se debe a la presencia de carotenoides, un grupo de pigmentos que actúan como antioxidantes que protegen las células del daño causado por los radicales libres y fortalecen el sistema inmunológico.

Son ricos en vitamina C, potasio, fibra y folatos, nutrientes fundamentales para mantener el cuerpo sano y fuerte.

Su consumo de manera habitual mejora la vista, ayuda a la digestión, da energía natural para todo el día y refuerza las defensas.

