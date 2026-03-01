Plato sano, rico y fácil: paso a paso para elaborar una tortilla de acelgas y champiñones

Suscríbete a nuestros canales

Algunas personas desayunan, almuerzan o cenan con tortilla, porque lo consideran un alimento rápido de elaborar, y, además, es una excelente proteína.

Esta es una preparación con huevo batido, cuajado en aceite en la sartén y de forma redonda o alargada, a la que a veces se añaden otros ingredientes, refiere el Diccionario de la lengua española.

Es decir, es una preparación bastante completa razón por la que se considera una buena alternativa consumirla, ya que proporciona proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales, siendo un desayuno o comida completo y nutritivo. Además, es una opción versátil y saludable dentro de una dieta equilibrada, refiere la Inteligencia Artificial.

Si eres un amante de este plato, te compartimos la receta publicada en Hola para que realices una sana, rica y fácil tortilla de acelgas y champiñones.

¿Qué necesitas para elaborar la tortilla de acelga y champiñones?

Ingredientes

- Acelgas (500 g)

- Champiñones (250 g)

- Cebolla (1)

- Ajo (1 diente)

- Jamón (100 g)

- Huevos (10)

- Sal (al gusto)

- Pimienta (al gusto)

- Aceite de oliva virgen (cantidad necesaria)

Preparación

1. Cortar las hojas de acelga, los champiñones y la cebolla en tiras y aplastar el ajo.

2. Pochar todo en aceite tibio durante unos 6 minutos, salpimentar y escurrir.

3. Batir los huevos, salpimentar, verter en la misma sartén y cocinar a fuego lento por aproximadamente unos 5 minutos.

4. Añadir las verduras y el jamón, y doblar la tortilla por la mitad.

5. Servir la tortilla con unas rebanadas de pan tostado, arepa asado o arroz, según lo prefieras.

