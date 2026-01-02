Receta económica y nutritiva: así puedes preparar unas deliciosas tortillas a base de avena

Suscríbete a nuestros canales

La avena es una excelente opción para el desayuno, ya que, es un cereal que posee vitaminas, minerales y fibra, todos aportan múltiples beneficios para el organismo, especialmente si la persona desea potenciar su sistema inmunológico.

Asimismo, el cambur es una fruta tropical rica en potasio, fósforo y calcio. Además, contiene vitamina A, B, C, D y ácido fólico, lo cual es beneficioso para la salud.

Cabe destacar, que el desayuno es la comida más importante del día, puesto que, aporta la energía y los nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar correctamente durante las actividades de la jornada cotidiana, por ende, lo ideal es que sea saludable.

En ese contexto, existen múltiples opciones de recetas saludables en las cuales el cambur y la avena son los protagonistas, pero las tortillas a base de dichos ingredientes son súper nutritivas, dado que, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mundo cáncer, el referido platillo aporta antioxidantes al organismo.

Guía para preparar tortillas de avena y cambur

Ingredientes

250 g de harina de avena.

3 huevos.

150 g de avena en hojuelas.

3 cambures picados en trozos pequeños.

1 cucharadita de polvo para hornear.

Preparación

1- Vierte la harina de avena y los cambures en un recipiente. Mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

2-Agrega la avena en hojuelas y los huevos a la mezcla. Bate todos los ingredientes durante dos minutos.

3-Añade el polvo para hornear a la mezcla y bate todos los ingredientes durante tres minutos.

4-Calienta un sartén.

5-Agrega dos cucharadas de mezcla al sartén y cocina la tortilla durante cinco minutos.

6-Retira la tortilla del sartén y déjala enfriar.

7-Rellena la tortilla con la proteína de tu preferencia.

En definitiva, las tortillas de avena y cambur son ideales para quienes no cuentan con mucho tiempo para cocinar, debido a que, es una receta rápida de preparar. Además, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados.

Foto cortesía de: freepik

