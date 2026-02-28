Esta es la técnica ideal para quienes tienen canas en la parte superior de la cabeza: no necesitas teñir la totalidad del cabello

Suscríbete a nuestros canales

Aunque muchas mujeres se están sumando a la tendencia de lucir las canas, aun siguen existiendo algunas, o la gran mayoría, que prefieren hacer hasta lo imposible para desaparecerlas.

Desde métodos naturales hasta el uso de tintes con cierta periodicidad son aplicados para acabar con estos antiestéticos cabellos blancos.

Si estás entre las que detesta lucir las canas debes saber que en la actualidad existe una alternativa que está tomando terreno gracias a su efectividad y buenos resultados, y lo mejor es que no necesitas hacerle muchos retoques.

¿Cuál es la mejor forma de cubrir las canas?

Según los expertos de la marca de cosméticos L’Oreal “existen diversas técnicas para cubrir las canas, desde soluciones temporales como sprays y máscaras capilares, ideales para ocasiones especiales o para quienes buscan una solución rápida y fácil, hasta opciones más permanentes como los tintes”.

Es decir, cada persona tiene para escoger según sus necesidades, el tipo de cabello, la cantidad de canas, el resultado que desea obtener y la frecuencia con la que está dispuesta a realizar el tratamiento.

En tal sentido, si no quieres someter a tu melena constantemente al uso de tintes, prueba la técnica tendencia, el balayage invertido. Este procedimiento proporciona un cambio de color bi o tridimensional para desaparecer el efecto “oxidado” del pelo.

¿En qué consiste esta técnica?

Esta técnica asegura un estado natural por mucho tiempo, ya que se realiza a partir de las mechas en forma de V, y se aplican los tintes en colores cálidos. Es decir, se tiñe en tonos claros desde la raíz y los más oscuros van en las puntas.

La finalidad de esta técnica es crear profundidad e igualar el tono. Cabe destacar que, aunque no se cubre la cana al cien por cien, se crea un efecto de transparencia que aporta naturalidad al color y a la melena en general. Es decir, esta manera de aplicar las diferentes tonalidades de tintes, logra disimular rápidamente las canas, pues se crea un efecto difuminado en la raíz y un degradado en las puntas que lo hace ver natural.

Y lo mejor es que es favorable para las mujeres de todas las edades que buscan disimular las canas de forma natural. Es una técnica ideal para quienes tienen canas en la parte superior de la cabeza y desean integrarlas sin necesidad de teñir todo el cabello.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube