Estilista asegura que no todos los peinados van bien con las canas: looks ideales para una melena plateada

La belleza contemporánea ha dado un giro fascinante hacia la autenticidad, convirtiendo lo que antes se ocultaba en una declaración de principios. En los salones de alta peluquería, el fenómeno de las canas ha dejado de ser una señal de descuido para transformarse en un accesorio de lujo.

Hoy en día, lucir una melena nívea o grisácea no es cuestión de azar; requiere una estrategia técnica donde el diseño de la forma es más relevante que nunca. La clave para que el cabello blanco no sume años, sino sofisticación, reside en una estructura impecable y un mantenimiento inteligente.

Foto: Freepik

Cortes que rejuvenecen el blanco

Para el estilista de renombre Alberto Cerdán, el cabello canoso posee una personalidad propia, pero también retos específicos. Al perder su pigmento natural, la fibra capilar tiende a volverse más gruesa, rígida y propensa a la sequedad.

Por ello, el experto enfatiza que un cabello blanco "necesita un corte muy bien trabajado". No basta con dejarlo crecer; se requiere una arquitectura que aporte movimiento y control. Entre las opciones más recomendadas destacan los Bobs y Pixies, estilos que, mediante líneas precisas, logran enmarcar el rostro y devolverle la vitalidad que la textura del pelo canoso a veces resta.

Un Pixie con textura, por ejemplo, permite jugar con diferentes longitudes para crear volumen en la coronilla, lo que estiliza las facciones de inmediato. Por otro lado, el Bob ofrece una caída elegante que suaviza los rasgos. Estos cortes no solo facilitan el peinado diario, sino que eliminan las puntas porosas que suelen dar un aspecto desaliñado a las melenas grises.

Cuidados de las canas

Además de la tijera, el acicalado en casa es el otro pilar del éxito. Los especialistas coinciden en que el mayor enemigo de la cana es el tono amarillento, provocado por la oxidación y el sol. La recomendación clínica es el uso de champús matizadores con pigmentos violetas y una hidratación profunda constante.

Al combinar un corte estructurado con productos que aporten brillo, el cabello canoso deja de ser una etapa de transición para convertirse en una seña de identidad moderna, fresca y, sobre todo, empoderada.

