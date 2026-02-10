Estos son los beneficios que vienen con el enamoramiento: Conoce qué puede hacer el amor por tu organismo

Suscríbete a nuestros canales

El amor se vive desde diferentes ópticas, y es que el enamoramiento es un estado emocional y fisiológico, caracterizado por una fuerte atracción, euforia y fijación hacia otra persona.

Por ejemplo, es completamente natural y común que una madre se “enamore” de su bebé, gracias a un proceso mediado por cambios biológicos, hormonales e instintivos en el cerebro que facilitan el apego fuerte y duradero, refiere la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, el enamoramiento entre una pareja es una fase inicial, apasionada y a menudo idealizada que viene impulsada por las hormonas dopamina y oxitocina, la cual suele durar meses; mientras que el amor es una etapa posterior más madura, estable y profunda, que se caracteriza por la confianza, la aceptación de la pareja y el compromiso.

¿Cómo inicia el enamoramiento?

El enamoramiento comienza con una alteración química drástica. Según Schwartz, uno de los primeros efectos es el aumento del cortisol, la hormona del estrés. El cuerpo interpreta el amor romántico como una "crisis" y se prepara para afrontarla.

Este aumento de cortisol es lo que regula la tensión arterial y el azúcar en la sangre, provocando esa sensación de alerta y el corazón acelerado que se suele asociar con la pasión.

Simultáneamente, los niveles de serotonina disminuyen. Esta caída es la responsable de los comportamientos obsesivo-compulsivos típicos del inicio de una relación: esos pensamientos invasivos y constantes sobre la otra persona. Es la etapa donde el amor es incontrolado, pero también donde el cerebro activa su sistema de recompensa de manera más intensa.

A medida que la atracción se consolida, el hipotálamo libera altas dosis de dopamina. Esta sustancia genera una euforia similar a la de ciertas adicciones, lo que hace que las personas se sientan felices, enérgicos y capaces de pasar noches enteras sin dormir o días con poco apetito.

Posteriormente, entra en escena la oxitocina, la "hormona del amor". A diferencia de la dopamina, la oxitocina se asocia con un amor más tranquilo, maduro y seguro. Esta es fundamental para fortalecer los lazos afectivos y es la responsable de una lista de beneficios para la salud y bienestar.

Beneficios

1. Reducción del dolor. Actúa como un analgésico natural. El simple contacto físico con el ser amado ayuda a disminuir molestias físicas.

2. Gestión del estrés. Al reducir el cortisol, permite relajarse profundamente, protegiendo al cuerpo de los daños que el estrés crónico causa a largo plazo.

3. Salud cardiovascular. Los vínculos estables reducen el riesgo de sufrir infartos, derrames cerebrales y enfermedades cardiovasculares en general.

4. Fortaleza inmunitaria. Estar enamorado aumenta la producción de anticuerpos y de células "asesinas naturales", esenciales para combatir infecciones y enfermedades graves como el cáncer.

5. Ayuda a una mejor digestión al combatir la inflamación intestinal, acelera la cicatrización de heridas y mejora las tasas de supervivencia tras intervenciones quirúrgicas mayores.

Finalmente, las investigaciones sugieren que las personas en relaciones satisfactorias viven más años. El amor no solo hace que la vida sea más dulce; la alarga.

