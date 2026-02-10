Rendidora y saciante: aprender a elaborar arepas de yuca con solo cinco ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

Servir arepas como parte del desayuno o la cena es completamente normal en las familias venezolanas. Éstas forman parte de la gastronomía venezolana que se ha ido popularizando en todas partes del mundo.

Si amas esta preparación debes tener en cuenta que no solo puedes variar los rellenos, su sabor base también puedes modificarlo sustituyendo la harina de maíz por otro ingrediente como la yuca, por ejemplo.

Estas arepas son una opción saludable cuando se está a dieta, pero no deseas eliminar éstas de tu menú. Las arepas de yuca son una preparación rendidora, deliciosa y saciante para toda la familia, tienen una textura suave, ligeramente crocante por fuera, y su sabor neutro la convierten en el acompañante ideal para muchos platos, o consumirse solo con mantequilla y queso, junto a una taza de café o chocolate, comparte la web de Infobae.

Las arepas de yuca son mucho más económicas, pues este es uno de los tubérculos más baratos que se encuentra en el mercado, y lo mejor es que se cultiva durante todo el año.

A continuación, te compartimos la receta para que aprendas a realizar estas arepas, las cuales puedes hacerlas asadas, fritas o la plancha, según prefieras.

¿Qué necesitas para elaborar las arepas de yuca?

Ingredientes

- Yuca fresca, pelada y cortada en trozos (500 g)

- Mantequilla (1 cucharada)

- Queso (1/2 taza opcional)

- Sal (al gusto)

- Huevo (1 opcional, para mejorar la textura)

- Aceite o mantequilla para cocinar las arepas (cantidad necesaria)

Preparación

1. En una olla grande, hervir la yuca pelada y cortada en trozos durante 20 minutos o hasta que esté completamente blanda.

2. Escurrir y dejar que enfríe lo suficiente para poder manipularla.

3. Colocar la yuca cocida en un bol y triturar hasta obtener un puré suave, eliminando cualquier fibra dura que pueda quedar.

4. Agrega la mantequilla, el queso desmenuzado, el huevo y la sal. Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea y suave. Si la masa está demasiado seca, puedes añadir una pequeña cantidad de agua tibia o leche.

5. Dividir la masa en porciones y formar pequeñas bolas. Luego aplanarlas con las manos hasta obtener discos de aproximadamente un centímetro de grosor.

6. Calentar una sartén a fuego medio con un poco de aceite o mantequilla y colocar a cocinar las arepas de yuca durante 5 o 7 minutos por cada lado, o hasta que estén doradas y crujientes en el exterior.

7. Cuando estén listas, servir solas o rellenar con mantequilla y queso, o cualquier otro ingrediente de tu preferencia.

Freepik

