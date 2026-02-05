Prepara un desayuno saludable con pocos ingredientes: arepas de zanahoria y hojuelas de avena

Suscríbete a nuestros canales

Iniciar el día con un desayuno que incluya entre sus alimentos una arepa es completamente normal en las familias venezolanas. Esta es una preparación típica de la gastronomía criolla elaborada con maíz cocido y rellena con diferentes ingredientes de origen animal, por ejemplo, carne y queso.

Si deseas preparar unas saludables arepas, no necesitas gran cantidad de ingredientes ni horas para su elaboración, te compartimos una receta que sirva de base para que realices unas deliciosas arepas, sin harina.

¿Qué necesitas para hacer arepas para el desayuno?

Ingredientes

- Zanahoria cruda rallada (1)

- Hojuelas de avena o avena en polvo (3 cucharadas)

- Brócoli (3 florecitas, sin el tallo)

- Perejil (2 cucharadas)

- Harina de maíz (5 cucharadas)

- Agua (cantidad necesaria)

- Aceite (cantidad necesaria)

Para el relleno

- Tomate (1)

- Cebolla redonda (1)

- Cebollín (1)

- Sal (una pizca)

- Pimienta (al gusto)

- Limón (un chorrito)

Preparación

1. Lavar y pelar la zanahoria.

2. Rallar la zanahoria.

3. Lavar muy bien y picar el perejil y el brócoli.

4. En un bol amplio, agregar agua, harina de maíz, una pizca de sal.

5. Incorporar los vegetales al bol con la harina y mezclar

6. Colocar un chorrito de aceite de girasol o de oliva en una sartén o budare a fuego medio para que caliente.

7. Realizar las arepas y llevar a la sartén o el budare para cocinar aproximadamente durante 5 minutos de un lado y 5 del otro.

8. Para el relleno, lavar todo muy bien picar y agregar sal, pimienta, y un chorrito de limón. Una vez listo, rellena las arepas veganas y a degustar.

