Internet Starlink llega de manera oficial a Venezuela: ofrecen descuento promocional del 50%

Starlink, compañía de internet satelital estadounidense, perteneciente al magnate tecnológico Elon Musk, informó que sus servicios ya están disponible de forma oficial en el territorio venezolano. De momento, el servicio comercial no esta disponible, solo la conexion con equipos habilitados.

A través de un comunicado en su web oficial, Starlink ofreció algunos detalles sobre este anuncio, señalando que sus kits están disponibles en los distribuidores autorizados (Daka y Multimax).

COMUNICADO DE STARLINK

A partir del 3 de febrero, el servicio de Starlink estará disponible para los clientes en Venezuela a través de dos canales: los kits de Starlink recién comprados a minoristas aprobados o para los clientes existentes en Venezuela que actualmente tienen planes de servicio itinerante.

El plan de servicio Residencial de Starlink está actualmente disponible con un 50 % de descuento en Venezuela. Los clientes existentes en Venezuela pueden cambiar de su plan Itinerante a este plan Residencial con descuento siguiendo los pasos que se describen a continuación.

¿Dónde puedo comprar un kit Starlink en Venezuela?

Los kits están disponibles en los distribuidores aprobados Daka y Multimax.

¿Puedo comprar un kit Starlink en línea en Venezuela?

Todavía no. En este momento, el servicio de Starlink en Venezuela está disponible solo a través de dos canales: la compra de un kit de un distribuidor local aprobado o el cambio al servicio residencial si ya es cliente de un plan Itinerante.

¿Cómo activo el servicio?

Cree una cuenta de Starlink en Venezuela en starlink.com/activate. La facturación es en USD. Se aceptan pagos de tarjetas de crédito internacionales y bancos no sancionados.

Nota: Si tiene problemas con el pago, por favor:

Asegúrese de que su banco admita pagos en USD

Intente usar una tarjeta no emitida por VE

Comuníquese con el Soporte de Starlink

¿Cómo cambio de mi plan Itinerante actual al 50 % de descuento en el servicio Residencial?

Cancele su servicio actual y cree una nueva cuenta con sede en Venezuela. Se requiere verificación de identidad. El servicio Residencial está vinculado a una dirección fija.

Siga estos pasos:

Inicie sesión en su cuenta de Starlink en starlink.com.

Vaya a la pestaña Suscripciones y seleccione su suscripción activa.

En el cuadro Plan de servicio, haga clic en Administrar y luego seleccione Cancelar servicio.

Vaya a la sección Dispositivos, busque su Starlink y tome nota de su número de identificador de Starlink.

Nota: le recomendamos que anote su identificador de Starlink y también que tome una captura de pantalla para que no lo pierda. Lo necesitará para activarlo en su nuevo país.

Una vez que haya guardado su número de identificador de Starlink, haga clic en Transferir. Confirme las condiciones para eliminarlo de su cuenta.

Una vez transferido, el kit Starlink ya no estará asociado a su cuenta anterior.

Visite starlink.com/setup y use una nueva dirección de correo electrónico para crear su nueva cuenta.

Ingrese su identificador de Starlink cuando se le solicite.

Seleccione Cuenta nueva, ingrese su nueva dirección del servicio en el país al que se muda y elija un plan de servicio.

Complete los datos de facturación y haga clic en Realizar pedido para activar el servicio en su nueva ubicación.

Restricciones de transferencia:

Las transferencias no están permitidas hasta 120 días después de la compra o 90 días después de la activación, lo que ocurra primero. Si se encuentra dentro de ese período de restricción de transferencia, consulte a continuación y comuníquese con Soporte.

El servicio debe permanecer activo durante 90 días a partir de la activación.

Las transferencias no están permitidas si la cuenta tiene un saldo pendiente.

Estoy tratando de cambiar de itinerante a residencial, pero dice que aún no puedo transferir. ¿Qué debo hacer?

Si no puede transferir su servicio debido a restricciones de transferencia, comuníquese con el Soporte de Starlink a través de su cuenta. Nuestro equipo puede revisar su cuenta y ayudarlo manualmente con la transferencia.

