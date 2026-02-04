Alcadía de Caracas anuncia baja de precios en el Mercado de Coche: 4 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades anunciaron una caída en los precios de las hortalizas en el Mercado Mayor de Coche en Caracas.

Esto fue confirmado en las cuentas oficiales en redes sociales de Integral de Mercados y Almacenes (Inmerca), ente adscrito a la Alcaldía de Caracas.

¿Por qué bajan los precios en el Mercado de Coche?

Los precios han disminuido debido a un incremento en la cosecha nacional, lo que permite que los centros de producción ofrezcan una mayor cantidad de productos de calidad en el mercado. Esto trajo consigo un ajuste natural en los precios, beneficiando a los consumidores.

Inmerca informó que hortalizas como el tomate, la cebolla y el pimentón, ahora son más accesibles gracias al incremento en la cosecha nacional.

Por ejemplo, el tomate ahora es llevado por cestas, mientras que antes era comprado por kilos. En el material audiovisual difundido por Inmerca indican que la cesta paso de estar en 40 dólares a 20, 22 dólares.

Las familias pueden comprar estos rubros en mayores cantidades. "Ahora, llenar la cesta de la compra no solo es posible, sino mucho más gratificante", señalan en Instagram.