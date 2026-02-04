Día mundial contra el cáncer: aquí puede acudir para consultas y tratamientos

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace 26 años, el 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC).

Las autoridades sanitarias y las ONG oncológicas reportan que la clave de la supervivencia radica en la detección precoz

Este día se originó en el 2000, a raíz de la Cumbre Mundial contra el Cáncer para el Nuevo Milenio, llevada a cabo en París.

El cáncer no es solo un problema de salud, pues tiene altas implicaciones sociales, económicas y de desarrollo. Por lo tanto, es una necesidad que nosotros como comunidad para que la atención de esta enfermedad sea mejor.

¿Dónde acudir para tratamientos de alto costo?

El Estado venezolano centraliza la entrega de fármacos antineoplásicos a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Los pacientes deben registrarse en la Farmacia de Medicamentos de Alto Costo, ubicada en Los Ruices, para recibir de forma gratuita las ampollas de quimioterapia.

Los requisitos para este registro incluyen:

Informe médico original firmado por un oncólogo.

Planilla de solicitud del IVSS.

Resultados de la biopsia que confirma la patología.

Cédula de identidad del paciente y del familiar.

Centros públicos especializados que ofrecen servicios específicos de oncología en Caracas

Hospital Oncológico Padre Machado (El Cementerio)

Atiende de forma prioritaria a pacientes con cáncer de cabeza y cuello, así como tumores óseos. Se especializa en cirugías y tratamientos de radioterapia.

Hospital Dr. Luis Razetti (Cotiza)

Mantiene activos sus servicios de oncología médica y cirugía general oncológica. Es el centro de formación histórico que forma a oncólogos en el país.

Hospital J.M. de los Ríos (San Bernardino)

Centraliza la atención del cáncer infantil en Venezuela. Su unidad de hematoncológica pediátrica es la receptora principal de donaciones y programas de apoyo para niños con leucemia y otros tumores sólidos.

Cabe recalcar que la tención en los hospitales es por orden de llegada, por lo que es importanteestar temprano para poder ser atendido. Además, debe llevar estos requisitos:

Original y copia de la cédula de identidad, si el paciente es menor, los padres deben presentar la copia de la partida de nacimiento.

Referencia médica de un ambulatorio, hospital o CDI dónde explique el porqué se le remite a un especialista.

Informe médico firmado y sellado por el médico tratante no mayor a tres meses.

Informe de los resultados de la biopsia.

Placas de rayos x, tomografías, resonancias o ecogramas.

Entre las instituciones privadas se encuentran:

Centro Diagnóstico Docente (Las Mercedes)

Utilizan tecnología de vanguardia para el diagnóstico oncológico mediante el uso del PET CT. Este equipo es el primero y único de su tipo en Venezuela.

Centro Médico de Docente (La Trinidad)

Contribuye al tratamiento, cuidado, prevención e investigación de las personas con cáncer en el área oncológico.

¿Cómo contribuir a esta causa?

Existe una labor de carácter benéfico que se acostumbra a hacer en muchas partes del mundo e Iberoamérica.

Consiste en cortarse el cabello largo, ya sea de hombre o mujer, para donarlo a enfermos de cáncer que pierden su cabello debido a los tratamientos de quimioterapia.

Donar cabello se convierte así, en una actividad importante a realizar durante el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer.

Otra manera de ayudar es psicológicamente, se les puede motivar a participar en terapias de apoyo y grupos disponibles en centros especializados como el CIO en Caracas.

Gofundme o Crownfunding son organizaciones benéficas para adquirir recursos monetarios para pagar tratamientos o medicamentos.

