Boletos más baratos y el doble de vuelos internacionales: el panorama que prevé Avavit

La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) proyecta un escenario de crecimiento acelerado tras la normalización de las relaciones aéreas.

Según la presidenta del gremio, Vicky Herrera de Díaz, Venezuela se prepara para un "boom" de conectividad que impactará directamente en el bolsillo de los viajeros.

La apertura del espacio aéreo y el regreso de aerolíneas que habían suspendido operaciones crean un mercado mucho más competitivo:

Herrera explica que al aumentar la oferta de asientos, los precios de los boletos tienden a ajustarse hacia abajo. Más aerolíneas compitiendo significa mejores precios para el usuario.

Actualmente el país registra unos 90 vuelos internacionales semanales. Avavit estima que esta cifra se multiplique

“Actualmente hay 90 vuelos semanales a nivel internacional. Esto pudiera multiplicarse en corto y mediano plazo hasta el doble de vuelos”

No solo Maiquetía se verá beneficiada; aeropuertos en Barcelona, Maracaibo y Valencia recuperarán su rol como puertas de entrada y salida internacional.

Aunque el cronograma oficial de reactivación total está en desarrollo, Avavit aspira a que se consoliden rápidamente los vuelos directos hacia destinos estratégico como Estados Unidos España,Portugal, Argentina, Chile y Uruguay

De acuerdo a la entrevista ofrecida para Unión Radio, Herrera recordó que algunas aerolíneas como Air Europa mantuvieron cancelaciones preventivas hasta mediados de enero, pero ya han habilitado mecanismos de cambio de fecha, lo que sugiere una normalización total para este primer trimestre de 2026.

"La reactivación es clave para dinamizar la actividad comercial... esto va a repercutir positivamente en la cantidad de pasajeros y en la mejora de la economía nacional", afirmó la presidenta de Avavit.

