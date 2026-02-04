Padrastro golpeó salvajemente a su hijastra y fingió un accidente: madre era cómplice del delito

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 11 de enero, en el municipio Rosario de Perijá, en el estado Zulia, la pequeña Yulianny Lucía Montiel, de apenas un año de edad, fue ingresada sin signos vitales a un centro asistencial.

Sus cuidadores, María de los Ángeles Urdaneta (madre) y Carlos José Romero (padrastro), sostuvieron ante los médicos que la niña se había caído accidentalmente de su cama mientras dormía.

Investigación Científica

Tras las pruebas forenses y el trabajo de la Delegación Municipal Villa del Rosario, los expertos determinaron que la causa de muerte no coincidía con una caída, sino con una golpiza brutal:

Las investigaciones revelaron que Carlos Romero maltrataba a la infante de forma recurrente porque, según las pesquisas, "no le gustaban los niños".

Se determinó que la madre, de 20 años, tenía pleno conocimiento de las agresiones y no solo no protegió a su hija, sino que participó en la invención del supuesto accidente para encubrir al agresor.

El agresor golpeó a la niña con tal saña que le causó heridas internas irreversibles hasta dejarla inconsciente.

La captura de ambos se realizó en el sector La Curva, vía La Culebra.

El caso puesto a la orden de la Fiscalía 41ª del Ministerio Público del estado Zulia.

