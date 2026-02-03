Maduro y Cilia Flores llevan un mes detenidos en EEUU: detalles del juicio en marzo

Suscríbete a nuestros canales

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, este 3 de febrero cumplen un mes privados de libertad en Nueva York, donde permanecen recluidos en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn.

Ambos se declararon inocentes de los cargos de narcotráfico y corrupción presentados por la Justicia estadounidense, mientras esperan la reprogramación de su próxima audiencia judicial, prevista ahora para el 26 de marzo.

La detención ocurrió el 3 de enero en Caracas durante una operación militar estadounidense, y dos días después ambos comparecieron ante un juez federal en Manhattan.

Recordemos que en esa primera audiencia, Maduro se declaró “prisionero de guerra” y afirmó haber sido “secuestrado”, mientras que Flores también rechazó las imputaciones que enfrenta.

Por órdenes del presidente estadounidense, Donald Trump, Maduro enfrenta cuatro cargos federales, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para poseer armas y posesión de estas últimas.

Por su parte, Flores fue imputada por cargos similares, con dos delitos relacionados con narcotráfico y dos por posesión y conspiración para poseer armas.

Los cargos están vinculados al expediente de 2020 sobre el Cártel de los Soles, aunque tras la captura de Maduro, la Fiscalía eliminó las referencias a la organización como estructura criminal y ya no lo presenta como su líder.

Hasta el momento, ninguno de los detenidos ha solicitado libertad bajo fianza. El abogado de Maduro, Barry Pollack, anunció que presentará documentación para argumentar que Maduro es “jefe de un Estado soberano” y que su captura fue ilegal.

Además, ambos han requerido atención médica mientras permanecen en reclusión, según lo notificado por Infobae.

La audiencia prevista para marzo permitirá avanzar en el intercambio de pruebas y la resolución de los planteamientos legales sobre la captura y estatus de Maduro y Flores, marcando el inicio de un proceso judicial complejo en Estados Unidos.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube