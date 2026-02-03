Inician censo de petroleros despedidos en 2002-2003 para soluciones laborales: detalles

Suscríbete a nuestros canales

En Cabimas, estado Zulia, se realizó un encuentro de los trabajadores petroleros despedidos durante el paro de 2002-2003, con el propósito de iniciar un censo integral que permita atender tanto las necesidades laborales como sociales de este grupo.

La actividad se desarrolló mediante mesas de trabajo técnicas, donde se organizó el registro de los extrabajadores de forma detallada, según informa Diario el regional del Zulia.

El censo se estructuró en tres ejes principales. Primero, se identificó a los profesionales que aún cuentan con capacidad física, conocimientos técnicos y experiencia para reincorporarse a la industria, ya sea en PDVSA o en empresas operadoras internacionales.

Segundo, se registró a quienes, por edad avanzada o problemas de salud, ya no pueden laborar, con el objetivo de gestionar atención humanitaria y médica. Tercero, se incluyó a los trabajadores fallecidos para que sus familiares puedan reclamar los beneficios contractuales pendientes.

Los trabajadores activos priorizados en el censo representan una fuente valiosa de talento y conocimiento, cuya reincorporación podría contribuir a fortalecer la producción petrolera nacional.

Para los extrabajadores que no pueden volver a trabajar, se planteó elevar solicitudes ante el Gobierno y PDVSA, garantizando atención médica, social y económica.

Esta medida responde a la necesidad de cubrir necesidades que permanecen pendientes desde los despidos de hace más de dos décadas.

