Caracas expande su mapa recreativo para mascotas: estos son los lugares a los que puede ir

La cultura "Pet Friendly" en Caracas ha evolucionado de ser una moda a un estándar operativo.

Centros como el Sambil (Chacao y La Candelaria), el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), el Líder y el Tolón mantienen políticas "Pet Friendly" activas.

Los fines de semana son ideales para compartir en familia y desde luego, en ese paquete recreativo se incluye a las mascotas y en Caracas hay varios lugares para que las mascotas no se queden atrás.

El mapa de los parques de mascotas

En Caracas, la existencia de parques diseñados exclusivamente para perros permite que los animales quemen energía de forma segura y reduzcan el estrés.

Varios municipios de Caracas y Miranda adaptaron áreas por un enfoque doméstico:

Parque de Perros de la Plaza Pedro Camejo (Chacao)

Es de los más concurridos debido a su ubicación, posee doble puerta de seguridad para evitar fugas y bancos para que los dueños descansen mientras observan el juego de sus mascotas.

Parque La Mansión (Las Mercedes, Baruta)

Es un ejemplo de las áreas recreativas específicas para perros en el municipio Baruta. Cuenta con áreas verdes, estructuras de juegos y un cerco perimetral que permite que las mascotas puedan correr y socializar.

Parque "La Trinidad" (Santa Paula, Baruta)

Es otro espacio creado por la Alcaldía de Baruta con un enfoque especial en las mascotas, se centra en el disfrute canino de la zona.

Parque "Nevada" (La Lagunita, El Hatillo)

Fue creado para ser un lugar de recreación y ejercicio al aire libre para las mascotas, ofrece clima fresco y senderos cortos para las mascostas de todos los tamaños.

Todos los espacios vienen con normas claras que cada dueño debe respetar:

El acceso es de una mascota por persona.

El uso de correa.

No se permite el ingreso de animales exóticos.

No pueden montarse en las escaleras mecánicas del centro comecial por temas de seguridad.

Llevar bolsitas recolectoras de heces.

La iniciativa pet friendly se expande

Más allá de los parques, la cultura pet friendly se extiende a locales comerciales en zonas como La Castellana, Los Palos Grandes y Las Mercedes, incluyendo restaurantes, cafeterías y heladerías.

Hay tiendas en dichos centros que ofrecen snacks o servicios de peluquería. La cuenta de Pet Friedly Caracas, ofrece otras opciones donde los caraqueños pueden llevar a sus perros.

El ingreso de las mascotas a los establecimientos comerciales, es una iniciativa prácticamente nueva, a fin de dignificarlos y reivindicarlos, ya que hace 15 o 20 años no tenían siquiera ese privilegio.

Esto refuerza la idea de que Caracas está evolucionando para integrar a las mascotas como miembros activos de la vida social y urbana.

