Parques caninos en la Gran Caracas: conozca cuatro ubicaciones para jugar con su mascosta de forma segura

En la Gran Caracas, cada vez más, los dueños de perros buscan lugares al aire libre donde sus mascotas puedan correr y socializar de manera segura.

Algunas alcaldías han respondido con la creación y adecuación de espacios verdes específicos, en pro de mejora la calidad de vida de los animales y fomentar la tenencia responsable.

La existencia de parques diseñados o adaptados para el disfrute canino ofrece un respiro muy necesario del asfalto y las restricciones de los espacios comunes, proporcionando un entorno controlado y enriquecedor.

Ubicaciones y características principales

Varios municipios de Caracas y Miranda adaptaron áreas que se destacan por su enfoque en los animales domésticos:

Parque La Mansión (Las Mercedes, Baruta)

Ubicación: Avenida Principal de Las Mercedes, a pocos metros del Centro Comercial Tolón Fashion Mall.

Este parque es un ejemplo de las áreas recreativas específicas para perros en el municipio Baruta.

Cuenta con áreas verdes, estructuras básicas de juego y un cerco perimetral que permite que las mascotas puedan correr y socializar en un ambiente seguro y controlado, promoviendo el ejercicio y la socialización canina.

Parque "La Trinidad" (Santa Paula, Baruta)

Ubicación: Avenida Principal de La Guairita, frente al Centro Comercial Vizcaya.

Es otro espacio creado por la Alcaldía de Baruta con un enfoque especial en las mascotas. Se reconoce como un parque dedicado al disfrute canino en una zona céntrica del municipio.

Parque Los Samanes (Los Samanes, Baruta)

Ubicación: Urbanización Los Samanes, frente a la iglesia de la zona.

Es un parque completamente cercado que dispone de áreas verdes y también de cemento. El cerco garantiza un entorno seguro para que las mascotas puedan socializar y ejercitarse sin riesgo, permitiendo también el acompañamiento de familiares y amigos.

Parque "Nevada" (La Lagunita, El Hatillo)

Ubicación: Urbanización El Portón de los Olivos, Avenida Sur de La Lagunita.

Este parque fue creado para ser un lugar de recreación y ejercicio al aire libre para las mascotas, sirviendo como un punto de encuentro para la comunidad canina de La Lagunita.

Normas clave para el disfrute responsable

El uso de estos espacios viene con reglas claras, promovidas por las autoridades municipales para asegurar la sana convivencia:

Uso obligatorio de correa y collar : en muchas áreas comunes de la ciudad y al ingresar a los parques, las mascotas deben ir aseguradas con collar y correa, según la normativa.

: en muchas áreas comunes de la ciudad y al ingresar a los parques, las mascotas deben ir aseguradas con collar y correa, según la normativa. Responsabilidad de limpieza : los dueños son responsables de recoger y disponer de manera adecuada los desechos de sus mascotas. El incumplimiento puede acarrear sanciones.

: los dueños son responsables de recoger y disponer de manera adecuada los desechos de sus mascotas. El incumplimiento puede acarrear sanciones. Identificación de precaución: se recomienda a los dueños de mascotas que no son sociables o se sienten incómodas con extraños colocarles una cinta o pañuelo amarillo en la cadena o collar. Este es un código no oficial que advierte a otros de que se debe mantener la distancia para prevenir accidentes.

La iniciativa pet friendly se expande

Más allá de los parques, la cultura pet friendly se extiende a locales comerciales en zonas como La Castellana, Los Palos Grandes y Las Mercedes, incluyendo restaurantes, cafeterías y heladerías.

Esto refuerza la idea de que Caracas está evolucionando para integrar a las mascotas como miembros activos de la vida social y urbana.

