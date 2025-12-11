La navidad se activa con las iglesias de Caracas: preparación de las misas de aguinaldo

Suscríbete a nuestros canales

La preparación de los templos se convierte en una gigantesca operación logística y espiritual que moviliza a sacerdotes, voluntarios y recursos económicos para garantizar el cumplimiento de las tradiciones más arraigadas.

El trabajo inicia con el Tiempo de Adviento (que este 2025 comenzó el 30 de noviembre), un periodo de cuatro semanas donde las Iglesias preparan el espíritu de los fieles antes de las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

El desafío principal de las parroquias radica en mantener el atractivo de las tradiciones históricas, como las Misas de Aguinaldo.

Para así garantizar la seguridad y el confort de los asistentes sin depender del apoyo gubernamental o grandes donativos.

Preparación espiritual y litúrgica

En la Iglesia parroquial Santa Teresita-Catia, han pedido voluntariado para asumir tareas que incluyen la limpieza profunda, la reparación de luminarias, la pintura de fachadas y la instalación de los pesebres.

"​El punto culminante de la preparación son las Misas de Aguinaldo, hacemos nueve eucaristías matutinas antes del amanecer para que los feligreses lleguen seguros en la mañana", comenta Eduardo, quien forma parte del grupo de canto.

Las Misas de Aguinaldo actúan como un gran ensayo espiritual y logístico para la Misa de Gallo (Nochebuena) y la Misa de Navidad, los eventos que culminan el calendario de preparación.

Templos emblemáticos como la Basílica Santa Teresa (Centro), la Iglesia San Francisco (Centro) y la Parroquia La Sagrada Familia de Nazaret (La Castellana) dedican semanas a la instalación de los pesebres, que son verdaderas obras de arte de ingeniería y fe.

Los sacerdotes cambian el color de sus vestimentas y ornamentos por el morado, un color que simboliza penitencia, conversión y vigilia. Así como también colocan en un lugar visible la corona de Adviento.

"Cada domingo de Adviento, el párroco de la comunidad enciende una nueva vela guiando a los fieles a través de la esperanza, paz, alegría y amor", expresa la señora Mayela, quien toma estudios bíblicos en la iglesia desde hace 35 años.

​Lecturas y reflexión

​El trabajo manual y artístico en las iglesias de Caracas requiere el esfuerzo de voluntarios que dedican su tiempo libre a preparar la casa de Dios.

Durante este tiempo, los sacerdotes centran sus homilías en las profecías y la figura de San Juan Bautista, el precursor, invitando a la reflexión personal y a la preparación activa del corazón.

"​Las Misas de Aguinaldo, se celebran desde el 16 hasta el 24 de diciembre, representan la prueba de fuego de la organización parroquial, normalmente empieza a las 5:00am", explica Eduardo.

Los mejores coros y agrupaciones musicales se preparan durante semanas para interpretar los tradicionales aguinaldos y villancicos.

"Nos dividimos por grupos y nos aseguramos de que el altar mayor irradie luz y solemnidad, utilizando la máxima capacidad lumínica del templo", indica Emilia Reyes, practicante de la iglesia Santa Teresita.

