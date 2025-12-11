¿Adiós a los trucos de las empresas? Reforma legal prohíbe en EEUU algunas políticas que afectan a los consumidores

Suscríbete a nuestros canales

El mercado minorista en Estados Unidos enfrenta una transformación inminente debido a la entrada en vigor de un paquete de leyes federales y estatales diseñadas para blindar el bolsillo de los ciudadanos.

Estas nuevas normativas, que comenzarán a aplicarse en las próximas semanas, buscan frenar las prácticas abusivas de las grandes corporaciones.

Según reseña El Universo, también buscan garantizar la transparencia en las transacciones, marcando un hito importante en la defensa de los derechos del consumidor frente a la digitalización del comercio y la inflación.

Medidas

Freno a la especulación con Inteligencia Artificial: Las empresas que utilicen datos personales para fijar tarifas personalizadas mediante algoritmos deberán notificarlo explícitamente al cliente, una medida que busca eliminar la discriminación de precios oculta.

Las empresas que utilicen datos personales para fijar tarifas personalizadas mediante algoritmos deberán notificarlo explícitamente al cliente, una medida que busca eliminar la discriminación de precios oculta. Mandato de efectivo en Nueva York: Desde el 20 de marzo, todos los comercios neoyorquinos tienen la obligación de aceptar dinero en efectivo sin cobrar tarifas adicionales, protegiendo así a quienes no utilizan banca digital ante la desaparición gradual del dinero físico.

Desde el 20 de marzo, todos los comercios neoyorquinos tienen la obligación de aceptar dinero en efectivo sin cobrar tarifas adicionales, protegiendo así a quienes no utilizan banca digital ante la desaparición gradual del dinero físico. Transparencia en devoluciones online: Los grandes minoristas digitales que operan en Nueva York deben exponer sus políticas de reembolso de manera visible y garantizar un periodo mínimo de 30 días para cambios o devoluciones, eliminando la confusión en las compras web.

Los grandes minoristas digitales que operan en Nueva York deben exponer sus políticas de reembolso de manera visible y garantizar un periodo mínimo de 30 días para cambios o devoluciones, eliminando la confusión en las compras web. Eliminación de impuestos en comestibles: A partir del 1 de enero, Illinois suprime el impuesto estatal del 1% sobre los alimentos, lo que proyecta un ahorro anual de 130 dólares por familia, aunque los municipios mantienen la potestad de aplicar tasas locales.

Impacto

La ejecución de estas reformas representa una victoria para los compradores que exigen reglas claras y precios justos en un entorno económico volátil.

Al regular desde el uso de tecnología avanzada en los precios hasta la aceptación de billetes físicos, las autoridades pretenden equilibrar la balanza comercial.

También buscan asegurar que las familias estadounidenses retengan un mayor control sobre sus finanzas y decisiones de consumo en este nuevo ciclo fiscal.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube