SELA destaca proyectos de integración económica para Latinoamérica y el Caribe

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) ha centrado su trabajo reciente en convertir los mandatos de los países miembros en iniciativas concretas para fortalecer la región.

La información fue presentada por el Secretario Permanente del SELA, Embajador Lesly David, durante la 51° Reunión Preparatoria del Consejo Latinoamericano, celebrada este miércoles.

"Se ha concentrado en traducir el mandato de nuestros países en proyectos concretos que impulsen la integración económica, social y humana en América Latina y el Caribe”, suybrayó David.

Tres pilares de acción estratégica

Ante los delegados de los Estados miembros, el Secretario Permanente enfatizó que el organismo priorizó una "acción rápida y estratégica" en tres áreas clave para generar resultados tangibles y sostenibles: articulación regional, cooperación tangible y visión estratégica.

El pilar de Articulación Regional implicó que el SELA funcionó como un espacio esencial para el diálogo, garantizando que las necesidades específicas de cada Estado Miembro fueran consideradas y representadas en las discusiones.

Foto: SELA

En cuanto a la Cooperación Tangible, se enfocó en desarrollar iniciativas de interacción económica y social, buscando que los acuerdos alcanzados se traduzcan en beneficios directos para los ciudadanos, priorizando la eficiencia y la transparencia en cada programa.

Finalmente, la Visión Estratégica se centró en posicionar al SELA como un interlocutor fundamental y promotor de propuestas de políticas públicas, tanto dentro de la región como en el escenario global, buscando un avance coherente y sólido para América Latina y el Caribe.

Compromiso diario de solidaridad

El Secretario Permanente del SELA puntualizó que: “Cada esfuerzo ha sido dirigido a generar valor real para el ciudadano latinoamericano y caribeño”. Adicionalmente, el Embajador David agregó que la integración regional “no es un destino, sino un acto diario de voluntad política y solidaridad humana”.

En el marco del 50 aniversario de la fundación del SELA, el embajador reafirmó que sus valores fundacionales “están hoy más vigentes que nunca”.

“El SELA avanza en la consolidación como un referente regional en la búsqueda de soluciones a través de la cooperación”, aseveró David. “Cerramos el 2025 con la firme convicción de que solo juntos podemos construir la prosperidad que nuestros pueblos merecen”.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube